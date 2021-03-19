【本報訊】12港人去年8月潛逃台灣被內地海警截獲，十人偷越邊境罪判囚七個月至三年不等，其中八人料於下周一在內地刑滿出獄，並將同日被移交香港。據《星島日報》報道，八人將於當日上午先經深圳灣返港，即時會被香港警方帶往天水圍警署錄取口供，一般預料會被長期還柙。

12港人案中，兩名未成年港人廖子文和黃臨福，去年12月由內地執法機關移交香港警方，隨即被押到天水圍警署，現正在壁屋監獄還押；其餘十人被深圳鹽田法院判囚。

料押至天水圍警署

被判偷越邊境罪成的8人，包括香港故事成員李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟，被判囚七個月，下周一刑滿出獄，將移交香港警方。其餘兩人鄧棨然及喬映瑜，則被組織他人偷越邊境罪，被判監三年及兩年，仍在內地服刑。

網媒《HK01》指，八人將被押到天水圍警署「落簿」，然後被押往所屬案件的警署扣押，程序與廖子文和黃臨福大致相同。

自去年8月起，12港人的家屬一直為12人奔波，並獲現正被控顛覆政權遭還柙的鄒家成協助。12人家屬希望內地能遣返12人回港受審、讓12人能獲家屬委派的律師代表，結果訴求一一落空。

受家屬委託代表港人喬映瑜的律師盧思位、與代表港人黃偉然的律師任全牛，分別遭內地以莫須有罪名撤銷其律師執照，12港人家屬對此予以強烈譴責。