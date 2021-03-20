港台接連有節目被新廣播處長抽起，審查魔爪已伸至《鏗鏘集》及電視部節目監製。本周一（15日）播出、探討保育的《鏗鏘集》，其中一條是由當區區議員何啟明提供的主教山片段，據了解，港台高層下達指令，要求將「何啟明」三字刪去，未知是否與何涉《國安法》案件有關。有港台消息指，管理層近日不但指編輯指令是「高度機密」，還要求電視部監製要為直播及臨時改動過的節目內容簽名問責，斥管理層僭建程序。

傳下令刪走同何啟明「有關嘅嘢」 惟未解釋原因

港台《鏗鏘集》本周一播出「尋找古寶痕跡」一集，其間曾使用當區議員何啟明所拍攝的主教山片段，惟僅顯示是「觀眾提供片段」，片段原聲亦由另一名受訪者的說話遮蓋。節目也有播出主教山內部的照片，但有註明是「香港遺美Facebook照片」。

據了解，是港台高層下達指令，要求刪走「同何啟明有關嘅嘢」，包括其姓名，高層「一如既往」未有解釋原因，但員工相信與何涉串謀顛覆國家政權罪有關。何啟明以短訊回覆指，在他還柙期間，有關監製曾聯絡其辦事處同事，並授權港台可以取用片段，「當時由於案情的考慮，所以我同事和監製同意唔出我名」，惟不便透露詳情。

民主倒退疑成禁語 致《議事論事》被抽起

至於原定上周四播出的《議事論事》，討論人大修改本港選舉的一集被抽起，有指是節目中旁白「離普選會否越來越遠？」，令李百全覺得「唔持平」。有港台消息人士向《蘋果》稱，翌日港台的管理層曾致電嘉賓「解釋唔關佢哋事」，但未能說出具體原因。至本周一李出席立法會回應節目被抽起時說：「係之前嘅製作，我哋講嘅時候，唔係完全達到持平要求」，內部才傳出節目旁白「有問題」的說法。

消息續指，該集的旁白由80年代的普選架構講起，講到本港是否離普選越來越遠，該句也是「提問」而非「結論」，節目風格一向是旁白提出問題，再帶入受訪者的說話去「解畫」。該集除李華明、劉慧卿外，還有特首林鄭月娥及全國人大常委會副委員長王晨的內容，自由黨榮譽主席田北俊等建制派受訪。

消息透露，田曾在節目上說，有商界也認為人大修改選舉制度是民主倒退，懷疑是田這句話令李在「觀感上」覺得節目不持平，令該集被抽起，不是旁白出問題。本報上周在節目被抽起後曾致電田，他當時承認曾接受節目訪問，但不知是否當晚播出，但「講過啲咩」，他則說：「唔記得喇」、「可能乜都有」。

斥高層甘做「宦官」求自保

消息人士續指，電視部自新處長上任後時有事端，不但是李針對電視部，質疑掌管電視部公共事務組、教育電視及綜合節目的助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅有份配合。消息說，早一兩個星期開始，疑區「落order」要求電視部的監製為直播節目「簽名」；節目內容如有臨時改動，監製也需簽名，批評做法如逼監製簽署「生死狀」，質疑區為自保企圖卸責，更指區以編輯指令是高度機密為由，勒令員工噤聲，斥高層甘願做「宦官」僭建程序審查節目，是港台最可悲的事。

消息又稱，李上任後聲稱要先檢視節目，通過其「公正性測試」才可播出街。原本李需到電視大樓「睇片」，但他近日要求電腦部開通內部電腦「路徑」予他、副處長馮建業及區，以安坐房間透過電腦「睇片」，不用「面對」員工。

港台回應時沒有正面回應事件，繼續舊調重彈，重申為加強編輯管理，以回應檢討小組報告，廣播處長及管理層已引入新機制，履行編輯責任；有關內部討論會透過工作會議，由不同層級的同事向相關同事傳遞。而編輯事宜屬內部運作，不作個別評論。

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