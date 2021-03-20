人大早前通過閹割香港選舉制度，包括僭建資格審查委員會、擴大選委會至1,500人等。身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊今日在電台節目上指，不認同中央提出「修改」屬政改，認為中央只為確保選舉制度的安全，亦不可與民主發展拉上關係。他又認為，加入建制、接近共產黨的人都被貼上負面標籤，而他正是「受害者」之一。

中央日前就修改香港選舉制度在港舉行座談會，湯家驊亦有份出席。他認為，從內地諮詢的標準而言，今次的諮詢是「寬闊」，亦是一種進步；但擔心修改選舉制度後，立法會的直選議席減少，或令人有感對香港民意代表不重視，亦令國際間及港人對「民意代表」有負面看法，擔心因而會成為修改選舉制度「副作用」。

湯續指，選舉制度及管治質素並非對等，社會上或存有誤解，以為議會越民主化，就越可改善政府施政。湯家驊指，以往選委會的架構是「養兵千日用在一朝」，只用於選出中央信任的特首，因此並不着重他們的政治能力；但現時或變成「超級政治監察」的機構，擔心中央難以找到合適人選，「走入去無論做行會又好、局長又好、選委會都好，都會被標籤為共產黨支持者，共產黨係呢啲人眼中係一個負面嘅名字，接近共產黨的人都係負面嘅人」，更指自己正是當中的受害者。

湯家驊：「忠誠廢物」論刻薄但道理正確 建制不應對號入座

湯家驊亦提及，全國港澳研究會理事田飛龍的「忠誠廢物」論用詞刻薄，但道理正確，重申修改選舉非直接改善施政，認為中央應開放更多渠道讓有能之士加入政府。他又指，建制派不應對號入座承認為「忠誠廢物」，並期望民主黨派反省，「係愛國就愛國啦，有咩咁羞恥」，不應摒棄在香港管治架構之外。

出席同一節目的前運輸及房屋局局長、教育大學公共行政學研究講座教授張炳良則認為，中央今次提出全面修改制度，是由於2019年起香港發生的事情，在中央而言涉及國家安全問題及與外國勢力勾結，因此強調「愛國者治港」。他認為，中央並非針對泛民主派，而是要從修改中確保日後香港的施政。

張炳良憂選委「第五界別」雖「愛國」但無政治理念

被問及建制派是否需要「轉營」，張炳良認為新舊建制派之間已存有競爭，故應再作角色定位，並非僅面向立法會上的泛民派。

對於中央為選委會增設「第五界別」，張炳良認為中央對其界別成員較為放心，但認為會令選委會變得鬆散，委員不一定會有政治理念，當中或涉及沒有政綱的組織，「（選委會）佢哋係愛國，但愛國都有好多唔同嘅利益考慮」，擔心日後難以發揮作用。

鍾國斌：新議會新人太多或不了解運作 局長遊說就舉手支持

身兼自由黨黨魁的立法會議員鍾國斌則在港台節目中表示，認為選舉委員會、功能界別及地區直選各佔30席是最均衡的做法。他又指，在新增議席後，新人或佔50至60席，擔心人數太多。鍾續指，新議員或不完全了解議會運作及政府施政，若凡是政府提出的法案都舉手支持，對香港及政府也未必是好事，他不贊成亦不看好有關情況。而他作為資深議員，就算局長親自致電都未必理睬，因港府部份議案確有問題。

工聯會立法會議員黃國健認為，中央修改香港選舉制度主要是為落實行政主導，希望立法會內有一批較穩定支持政府的議員。他又認為，由選委會產生的議員有40人，將會「無執政黨之名，但有執政黨之實」。他亦認為，民主發展要建基於穩定的社會環境，要讓中央信任民主發展不會損害其利益才可實現。

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