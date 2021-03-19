大陸官方學者田飛龍指香港有「忠誠的廢物」，香港建制派受傷害，葉國謙反指田飛龍是「廢柴學者」。兩廢相爭，醜態百出，而此廢不同彼廢，二者之間還有相當大的距離。

田飛龍罵香港建制派為「廢物」，當然不是他的發明，這種話豈可隨便說？當中共對香港建制派愛護有加時，豈容小小學者胡說八道？「忠誠的廢物」聽來，像是中共高層內部講話的口氣，中共已準備整頓香港建制派，田飛龍心領神會，借來一用而已。

葉國謙感覺受辱，憤而反嗆，可惜昧於時勢，不會有好結果，枉他做了多年人大代表，尚未摸清中共的政治門道。

土共分餅仔 特首頻出事

中共收回香港，以一國兩制為誘，麻痹香港人接受《基本法》。若中共真心只管外交與國防，遵守港人治港原則，香港不會有今日。可惜中共偷天換日，逐漸染指香港管治，而香港人又不接受中共的獨裁制度，衝突由此產生。

「回歸」二十三年，歷經董曾梁林四朝，無一朝不出事，事情越鬧越大。老董搞出二十三條大遊行，梁振英搞出港獨和佔中，到林鄭更搞成反送中。現在回頭看，只有曾蔭權沒有那麼「廢」，他還主導了金融風暴轉危為安一仗，只是那一場「起錨」之戲有點搞笑而已。

中共原本以為，走了肥彭換上老董，香港就照中共意旨運轉，誰知機關算盡百密一疏。老董一人入朝，單人匹馬，無法對付港英留下的整個沉重的政府機器，政府上下都是港英舊電池，以各種舊規章制度抵制。老董又搞了個「主要官員負責制」，從外面找自己人去鎮住各政策局，結果還是差強人意。

內有各級政務官抵制，外有地產黨、新界黨等利益集團扞格，再加上土共分餅仔之心熾熱，行政長官「郁不得其正」。香港之亂，除了港人與中共本質上的價值觀對立之外，就是建制陣營內種種「老大難」問題。

香港每下愈況，中共不插手唔得，插手又處處受制，中樞之惱火可想而知。林鄭上台沒有做好事，倒是整一鑊反送中給中共嘆。這是林鄭與王志民狼狽為奸搞出來的，港澳辦知情但失察，事後王志民出局，張曉明貶官，中央都算賞罰分明。習近平曾口出怨言，說「誰惹的麻煩誰去收拾」，若說林鄭不是「廢物」，習近平心能平嗎？

二廢親疏有別 建制待清算

中共因香港損失慘重，一國兩制破產，台灣朝野離心，國際觀瞻惡劣，強敵環伺，如果這樣的香港官員和建制派還不是「廢物」，那天下就沒有廢物了。

國安惡法自絕於世界，「完善」選舉制度又「完善」了假民主真面目，中共一肚子無名火，自然要出在香港建制派身上，說你們是「廢物」，還要加上「忠誠的」，已經夠給面子了。

「廢柴」終究是親子的廢柴，「廢物」卻始終是外戚的廢物，內外親疏有別，從廢柴到廢物有多遠，就是心腹與手腳的距離。

早前范徐麗泰說一國兩制只包括經濟和金融，不包括政治體制，這種廢話連中共都聽不下去，范徐便是如假包換的「廢物」。葉國謙不讀歷史，不知中共收拾地方主義一樣心狠手辣，政治嗅覺遲鈍，也只配歸入「忠誠的廢物」之列。

中共有國安法在手，又「完善」了選舉制度，日後就落手整治政府架構了。早前有中港官員交換培訓之說，又有強制政府僱員宣誓的安排，左媒開始清算政務官，中共即將以大陸官場文化改造特區政府，理順日後治港之策。

近日規管地產黨、整治新界黨的風聲初起，建制派爭地盤暗湧頻見，香港民主派處低潮，中港建制惡鬥卻已甚囂塵上。日後「廢柴」鬥「廢物」，「廢物鬥廢物」，鬥到天昏地暗，而香港之沉淪將不知伊於胡底。

方圓

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