【本報訊】中港政權頻頻假借國安法關押異見人士，又在教育、學術、傳播等範疇封殺多元聲音，香港光輝不再，逃亡潮比武漢肺炎疫潮更顯著。香港民研「我們香港人」計劃首次進行有關香港移民潮的民意調查，結果發現，超過兩成港人有計劃永久離開香港，當中包括非民主派支持者。

調查本月15至18日於網上進行，透過電郵接觸民研群組成員，獲5,697名12歲或以上的香港人回應。調查分別訪問受訪者對未來的香港政治環境、享有的個人自由、經濟前景及中國大陸旳政治環境有多大信心，結果顯示，依次分別有65%、64%、52%及58%受訪者表示幾無或好無信心；好有或幾有信心整體不足三成，分別為25%、29%、24%及28%。

料一去不回 與回歸前有別

若以政治傾向劃分，非民主派支持者中，亦有43%對香港未來的政治環境及享有的個人自由幾無或好無信心，好有或幾有信心也不過半數；即使對未來中國大陸的政治環境，有36%非民主派支持者都表示幾無或好無信心，好有或幾有信心則44%。

調查也反映，21%受訪者有計劃永久離開香港，69%表示沒有計劃；但分別有38%及17%受訪者認為，若香港個人自由或政治變差，會促使設法永久離開香港，其餘因素包括個人生活水準（11%）、家人的前途（11%）及香港的經濟前景（6%）等。

中文大學社會科學院客席講師葉國豪指出，過去幾年本港政治環境變化，香港人下一步如何抉擇值得關注。今次調查結果也很清晰，港人對香港未來的政治環境、個人自由及經濟前景等較為悲觀，尤以民主派支持者為甚，但是否促使他們移民的主因仍需作進一步分析。民調反映不足一半的非民主派支持者對中國政治環境有信心，在本地相類調查中較少見。

葉國豪續指，調查反映21%受訪者有計劃移民，即使非民主派支持者中亦有14%有計劃移民，「係一個唔好嘅訊號」，因人才流失會影響經濟發展，惟政府似乎不太重視。香港本身是移民社會，每有政治動盪如八九民運及九七回歸等都會出現移民潮，九七移民潮主因之一是港人擔心兩地經濟制體不同，然而2003年前的香港相對穩定，中央插手也較少，「香港仲係香港」，不少港人回流。

但他認為，從今次調查可見，新一波移民潮或跟之前不一樣，港人移民後未必會回流，「因為政治、言論空間已不同」。

他解釋，經歷2003年7.1遊行後，港人意識到要鞏固核心價值，包括個人自由、言論自由以至公民參與等，惟過去10年「都比想像中差得遠」。移民是一個痛苦的決定，要離開自己的家庭、職業，「係人生好大轉變」。

學者：反映非民主派分裂

香港民研「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國認為，昔日的香港雖沒民主，但有自由，當下香港非旦沒民主，港版國安法下自由更被低氣壓籠罩，促使民主派及非民主派支持者都選擇永久離開香港。調查反映非民主派支持者對未來香港政治環境和享有的個人自由沒信心，也反映非民主派中可能有不同光譜，內部出現支離破碎甚至分裂狀態。

香港民研經理（數據科學）戴捷輝則指出，受訪者對未來前景沒信心與計劃永久離開香港，兩者沒必然關係，即使有14%非民主派支持者表示有計劃永久離開香港，但會否是移居大灣區在調查中未能反映。