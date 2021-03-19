【本報訊】本港疫情反覆，近日西營盤健身室群組爆疫更衝擊香港金融界核心地帶，政府抗疫措施亦惹來金融業人士不滿。彭博引述一名國際投行高層指，如果香港長期維持現行的隔離檢疫政策，公司不得不考慮將部份交易員，轉移至其他金融中心。報道指政府昨日與國際商會等商界組織會晤，講解最新的疫情情況。政務司長辦公室未回應事件。

隔離營WiFi差難工作

報道引述國際投行高層稱，公司擔心一旦員工或其家屬被列為確診者的密切接觸者，即使檢測呈陰性，亦要入住檢疫中心兩星期，但指定檢疫地的房內設施不足、WiFi連接亦差，交易員與團隊會突然中斷聯絡。另一間國際金融公司的管理層亦擔心，隨着疫苗加快推出，其他城市陸續放寬封關限制，倘若香港繼續現行檢疫措施，將不利他們挽留及吸引海外人才。

報道又引述知情人士透露，有來自本地金融業的企業及團體，正草擬一封信件，呼籲香港政府參考國際上最佳的抗疫方法，並應就疫情政策提出明確路線圖。美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）表示，「對於美國商界來說，隔離非常令人沮喪，我們希望政府感覺安全時，會改變目前措施」。

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，不少銀行早已實施在家工作，雖然證券交易員需駐守公司，但通常會分A、B組工作，亦有部份企業會鼓勵員工打疫苗。疫情早期他曾聽聞隔離營設施差，營內連冷氣、WiFi亦欠奉，「但呢個問題要問返香港政府」，並指企業亦應防範風險。

西營盤URSUS Fitness群組直至昨日已經累積有138人染疫，不少都是金融界人士，中環滙豐總行大廈共有三人確診，該行被納入強制檢測公告，周三（17日）起已關閉。告羅士打大廈、公爵大廈、怡和大廈、遮打大廈等金融區大樓均失陷，有租戶員工確診。