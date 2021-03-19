【本報訊】兩名前港龍機長在歷史性瘟疫下被「迫降」，化「天職」為教職，將8,000小時的飛行經驗，化成串串代碼灌進1:1自製駕駛艙（圖）。胡智恒和劉哲希望藉獨一無二的A321neo飛行模擬器，讓港龍機師保留實力再戰、傳授知識予下一代，帶人衝上雲霄。

欠一年內飛行經驗難獲聘

走進A321駕駛艙，昏暗的環境從屏幕中的「窗外」吸進光線，每顆按鈕各自亮燈，以原本大小、排序出現於平板電腦上。加上操控桿、腳踏和訂製支架等，組成一套1:1飛行模擬器，工廈內隨時候命，飛行20分鐘索價700元。

擁15年飛行年資的本地機長胡智恒和劉哲，昔日忙於天空上接載乘客，惟自去年初全球爆發疫症，兩人坐多飛少，忽發奇想將駕駛艙搬出飛機，讓一眾待飛機師過手癮，立馬帶上拉尺在真實駕駛艙中，量度按鈕、儀表板等各項大小，並以相片記錄燈號顏色、符號和文字字樣，務求還原整個艙內模樣。

港龍去年10月倒閉，劉哲苦笑「原來一間公司可以一夜間冇咗，反應係會慢慢滲出嚟」。他並非為失業傷心，而是為一家35年歷史的航空公司感難過。不少失業同事均欠技能來轉行，變相要由低職位做起，待遇差天共地。

劉哲說航空公司僱用機師時，多數要求一年內有飛行經驗，過後則需重新培訓。惟疫情煞停航班，年內仍難見大量復飛，變相要資深機師爭分奪秒重新受聘，否則重飛機會渺茫。模擬器可為港龍機師提供練習場，待業期間鍛煉實力，備戰半年一度的民航處續牌試，等復業時再戰天空。

■記者鄧溢禧