武漢肺炎疫苗開始接種以來，出現多宗不適事件，今日網上（20日）流傳一段片段，顯示一名男子疑為接種疫苗後，於等待區內一度暈倒，雙腳抽搐，在場人員即以擔架將男子送走。

疫苗接種由上月26日開始至今已23日，截至周六（20日）晚上8時，過去24小時約有26,300人接種第一劑疫苗，其中11,300人接種科興，15,000人接種復必泰；網上預約方面，單日約12,000預約接種復必泰，只有約5,400人預約接種科興，為復必泰連續5日於單日接種及預約率領先。至於針後不適送院個案，截至20日零時零分，過去24小時共有12宗送院個案，復必泰佔7宗，1宗留院，事主為 57 歲女子，接種後出現高血壓，送院後情況嚴重，留院觀察。其餘5宗個案屬科興。

網上流傳的片段拍攝日期及時間不詳，背景為醫管局轄下元朗體育館疫苗接種中心。片中男子疑接種疫苗後，於休息區等候期間感不適，一度暈倒，即有在場人員攙扶，其後男子雙腳開始抽搐，醫護人員即以擔架床將之送院，有中心職員向拍片者表示不准拍照，片段亦隨之中斷，未知該名男子之後情況。

根據資料，元朗體育館的疫苗接種中心是接種復必泰疫苗。於3月17日（周三）該中心先後出現4人在接種後不適的報告，其中1名35歲男子，在接種疫苗後出現抽搐，早上9時54分被送往博愛醫院，男子其後未有遵從醫生勸告自己出院。

同日另外3名年約60至64歲女子在接種疫苗後出現高血壓、暈眩、手臂麻痺或乏力等狀況需要送院，3人最後都毋須留院。

復必泰單日預約人數多過科興2.2倍

政府周六（20日）晚公佈疫苗接種最新數字，截至周六晚上8時，過去24小時約有26,300人接種第一劑疫苗，其中15,000人接種中心接種復必泰疫苗；另約11,300人接種科興，當中約9,200人在8間社區疫苗接種中心接種，約1,800人參與計劃的私家醫生和診所接種。

至於8間社區疫苗接種中心接種科興的「甩底率」則為14%，在19間社區疫苗接種中心接種復必泰「甩底率」為5%，市民預約接種科興「甩底率」仍遠勝復必泰。

網上預約方面，截至周六晚8時，過去24小時，約5,400名預約接種科興，約12,000預約接種復必泰，單日接種及預約率仍由復必泰領先。

57歲女接種復必泰後高血壓 情況嚴重

至於針後不適送院個案，截至20日零時零分，過去24小時共有12宗送院個案，復必泰佔7宗，1宗送院後情況嚴重，留院觀察。其餘5宗個案屬科興。

57歲女子本月19日於荃景圍體育館接種復必泰疫苗後，出現高血壓，於下午5時16 分被送往仁濟醫院，情況嚴重。經治療後，留院觀察。其餘6宗接種復必泰後送院個案，包括5女1男，年齡由27至68歲，2人胸口痛或胸部不適，其中一人感心悸；3人感暈眩；2人出疹。其中 27 歲男子19日在界限街體育館接種復必泰後感暈眩、額頭出現瘀傷及失去知覺，被送往廣華醫院，情況穩定。經治療後，事主不遵從醫生勸告自行出院。

另外5宗接種科興後感不適送院個案，年齡由25至56歲，4女1男，大多屬麻痺、胸口痛、出疹、乏力、頭痛及暈眩。其中一名53歲男子上肢出疹，送院情況穩定，其後未經診療自行離開醫院。

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