中美高層在阿拉斯加首場會談開場，罕有在各大媒體面前直接互批對方，外界因而對雙方接下來的兩輪會談內容及氣氛更為關注。中國國務委員兼外長王毅昨完成第二輪中美會談後，僅表示雙方這次會談還算順利。至於會談是否達到中方預期，他未有正面回答，僅反問：「甚麼預期啊？」對於會談具體內容絕口不談。

第二場中美會談在阿拉斯加時間周四晚上結束，王毅離開舉行會談的酒店時，邊行邊簡短回應內媒鳳凰衛視的問題。他除了表示第二輪會談還算順利外，亦表示雙方從中談了很多地區問題，並指在最後一輪會談「還有很多問題要談」。對於首次會談的緊張氣氛，他表示：「也談不上緊張，雙方闡述各自立場。」

中國外交部發言人趙立堅昨表示：「這次開場白只是一道開胃菜，後面還有『正餐』。」

第三場會談料觸及港人權

據悉，中美第三場會談預計在當地時間周五上午9時舉行（本港時間今日凌晨1時），預料雙方將在會談中具體觸及香港及新疆人權、地區局勢、中澳糾紛、知識產權、氣候及網絡安全等議題，至於雙方會後會否重演開場時唇槍舌劍的場面，同樣備受關注。

不過可以預期的是，這次中美在阿拉斯加的會談結束後，將定下美國拜登政府未來對華政策的基調。

鳳凰衛視