【本報訊】建制派議員近日積極倡全港學校設閉路電視監察教師，教育局副局長蔡若蓮表示，錄像課堂可能會影響教學互動，信心不足的學生或不再參與課堂活動，形容影響是「牽一髮動全身」。

張宇人：教師不稱職才反對

立法會研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會昨日開會，自由黨張宇人在會上重提，在全港學校安裝閉路電視監察教師的建議， 稱政府「永遠都攞唔到共識」，因教師必定會反對，特別是「唔係好稱職」者，「唔係好跟個課程去教書，甚至佢自己喺度舂吓舂吓眼瞓，咁佢當然唔想俾人睇到啦」。

民建聯葛珮帆和應指，即使不設閉路電視，政府亦可研究一套「中央系統」，讓學校上載課堂錄影片段，令學生可以重溫，又可監察教學質素，若局方提出方案並申請撥款，料會獲立法會支持。其黨友周浩鼎說，疫潮下學校網上教學已一年，相信教師已有在鏡頭前教學的經驗，「都係跟課程去教，教啱嘅嘢，有咩好驚？」

蔡若蓮回應稱，課堂以學生學習為主要目的，學生會因知道有錄影而不敢嘗試回答問題，影響課堂互動，「佢知道其實每一堂課都喺度表演，當好多人睇、好多觀眾嘅時候，小朋友就唔會參與課堂……成功嘅課堂唔係老師喺度表演，而係同學嘅參與」，形容影響是「牽一髮動全身」，值得深思。

會議上，葛珮帆聲稱收到有關通識科教科書投訴，內容包含「中國威脅論」涉違反港區國安法，問當局有否專責隊伍處理已出版的教科書？蔡若蓮稱，在國安法訂立後已提醒編寫教材的機構留意，亦向學校就法例訂立後注意事項發出詳盡指引，認為現時無需要將市面上所有教科書重新檢視。