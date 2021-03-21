初選案大部份被告未審先判，申請保釋被拒。牆外懷憂，但牆內絕無喪志。被告之一嘅民主黨尹兆堅寫畀太太同仔女嘅家書，就仍見佢幽默一面。被囚喺水飯房嘅佢話，從囚友嘅創意學識好多嘢，報紙墊枱食飯、廁紙筒當筆座尚算小意思，最勁係囚友教佢用Hand Lotion gel頭，等佢可以梳好個髮型，醒醒目目出庭應訊。

尹兆堅寫嘅家書令人笑中有淚，佢劈頭就先細訴思念之情，同家人講日日都掛念佢哋，「靜夜，牢獄中醒來，不知時間，想念尤深」。之後佢分享獄中情況，而家被囚水飯房嘅佢，係嗰度唯一仍然享有聽收音機、閱報等福利嘅人，「因我不是犯事而被安置至此」。但佢話嗰水飯房囚友幫咗佢好多，用好多創意應付獄中資源匱乏嘅問題。佢形容牢房係最能體現環保同循環再用嘅空間，每樣剩餘物資都會recycle乘N次方。

阿尹舉例，睇完報紙留嚟墊枱食飯，用橡筋綁起厠紙筒放筆、梳同牙刷，監房供應滑石粉製嘅肥皂用嚟清潔洗手盆同坐廁亦大派用場，將枕頭反轉做坐墊，就可以紓解長期坐在硬床硬凳之苦。

讀呢封家書好似睇緊監獄風雲，唔同嘅係阿尹筆下嘅監獄似乎幾有愛。佢話囚友見佢披頭散髮準備上庭，問佢做乜唔gel頭？原來囚友最厲害嘅「發明」，係用潤手霜gel頭。阿尹仲話上庭時同案嘅朱凱迪、馮達浚、鄒家成等，見佢髮型整齊亮麗都驚訝兼大讚，問佢點做到。

之前尹太透露阿尹在囚一周瘦咗5磅，阿尹就應承老婆仔女，話會把握時間，多做運動。原來不止gel頭，阿尹連時興徒手健身都學埋，每日放風時間用矮牆做踏步運動，用凳借力抬腿，做掌上壓、收腹運動，仲用監房鐵枝做引體上升同拉背，訓練埋二頭肌，希望「肥尹變瘦尹」，瘦唔到都變「壯尹」。

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