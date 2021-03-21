北京出手閹割香港選舉制度，既在選委會新增「全國性團體」界別，又削減立法會直選議席，令比例降至直選歷史以來最低水平，被批評是政制開倒車。但政務司司長張建宗今在網誌發文，反指人大的決定體現了選舉的廣泛代表，也體現了參政議政的均衡參與，並「無令民主倒退」，更形容是「為香港帶來『及時雨』」，有效堵塞香港選舉制度的漏洞和缺口，令香港徹底擺脫困擾多時的「政治泥沼」。

張建宗表示， 全國人大會議通過有關完善香港選舉制度的決定，能體現選舉的「廣泛代表」，「大大拓展香港居民的政治參與度」，體現中央在香港更大範圍實現選舉民主參與的決心和誠意。他續說，有關決定亦體現參政議政的「均衡參與」，突破某個界別、地區或團體利益的局限性，兼顧了社會各界別、各階層的利益，「保障了廣大香港居民的民主權利，有利於提升香港的民主質量，促進香港發展優質民主，提升香港特區的管治效能。」

張建宗又指，決定對香港選舉制度的修改完善只是一個小切口，強調《基本法》中有關行政長官及立法會產生辦法的條文保持完整，「確立最終達至普選的目標絕對沒有改變，充分證明決定並無令民主倒退。」他又重提2014年的8.31決定，死撐香港原可在2017年實現行政長官普選，2020年實現立法會議員普選，指摘由於反對派議員百般阻撓，致無法實現。

他謂，隨着選舉制度得以完善，香港徹底擺脫困擾多時的「政治泥沼」，讓特區政府聚焦發展經濟、改善民生；亦相信行政和立法機關將增加良性互動，建立良好、緊密、具建設性的工作關係，共同實踐「以民為本」的施政理念，推動香港向前發展。

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