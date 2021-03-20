【本報訊】北京決心在香港搞民主大倒退，復辟在主權移交初期的「特首選委會」，由他們來產生多數立法會議員，身兼行會成員的工聯會立法會議員黃國健認為，由選委會產生的議員料佔多數，故有「執政黨之實」，但連自由黨黨魁鍾國斌也指，這批議員若事事只懂支持政府，對香港和政府也無好處。另一行會成員湯家驊則預計，選委會將會成為「超級政治監察機構」，突然要多找300位有能力的人才進入選委會料有困難。

多名建制派昨出席電台節目，談及特首選委會的組成或日後產生立法會議員的問題。黃國健在港台節目中指出，中央修改香港選舉制度主要是為落實行政主導，希望立法會內有一批較穩定支持政府的議員。他相信，由選委會產生的議員佔有40人，將會「無執政黨之名，但有執政黨之實」，並由行業或商界代表組成。至於餘下的50席，黃國健認為地區直選應保留至30席，發揮監察政府的功能，功能組別則佔20席。

湯家驊︰京難物色新選委

對日後將負責DQ各個選舉參選人的候選人資格審查委員會，黃國健說，委員要有心理準備隨時被人制裁，「取消資格一定得罪人，可能會被人制裁，可能將來很多事不方便，你進入委員會，由於承擔要預計有呢啲犧牲。」

出席同一節目的鍾國斌指，這批由選委會產生的新議員缺乏議會經驗，日後若事事也只懂支持政府，一收到局長電話便要投票贊成政府，難以監察政府，這對香港和政府也不是好事，因為按他的經驗，以往政府的建議和法案也存在不少問題。他明言，自己不贊成亦不看好有關情況。人大決定又提到，選委會負責提名立法會議員候選人，鍾國斌估計，每個立法會選舉參選人可能要在每個界別中取得二至四個提名才可入閘。

此外，特首選委會將由以往1,200人增至1,500人，新增的300人被稱為「愛國者界別」，日後要參選特首、立法會等選舉，也要取得選委會提名，湯家驊昨在商台節目中形容，選委會將變成「超級政治監察」的機構，由於要多找300人進入委員會，擔心中央難以找到合適人選，民主派亦不想被標籤：「走入去無論做行會又好、局長又好、選委會都好，都會被標籤為共產黨支持者，共產黨係呢啲人眼中係一個負面嘅名詞，走去接近共產黨的人都係負面的人，我自己本人就係好例子，我身受其害。」