【社會透視】

【本報訊】日本動漫《鬼滅之刃》和《海賊王》等在港大受歡迎，有網店以代客訂購相關動漫模型吸客，惟收取定金後即以疫情影響運輸等不同藉口拖延發貨，最終失聯。據知案中逾百人受害損失共約20萬元，惟警方至今估計最少16人被騙，涉款7.5萬元，並已拘捕31歲網店男店主。

涉案網店名為GK ZONE。受騙苦主胡先生指早於去年初留意到該網店，當時該店在各大社交平台大賣廣告，聲稱與各大知名動漫公仔工作室關係良好，可代購不同模型，價錢也較其他網店便宜約5%。胡不虞有詐遂支付定金逾8,000元，先後預訂10多件公仔。

藉疫情拖延 最終失聯

原本預計去年底到貨，惟該網店一直未發貨，不但以各種疫情、工作室未出貨等理由推搪，更要求顧客付清尾款，聲言不付款便視作撻定。胡最終被迫付清尾款，但仍未收貨，遂報案求助。他直言經過今次事件，未來一段時間都會選擇前往實體店購買。

警方早前接獲多名市民報案，指去年3月至11月期間，透過facebook，Instagram及Carousell接觸GK Zone網店。該網店聲稱可代購如《海賊王》、《鬼滅之刃》及《火影忍者》等動漫人形模型（Garage kit），受害人須先以轉數快或銀行過戶方式，轉賬繳付定金。然而受害人付款後，網店以不同藉口延遲交貨，最終更失聯。

案中警方共接獲16名受害人（18至46歲）報案，損失250元至10,400元不等，總額75,000元。前日警方在將軍澳拘捕該網店的31歲姓曾男負責人，他涉嫌以欺騙手段取得財產，警方亦於被捕人住所撿獲多張滙款到內地單據，相信與案有關。

事後GK Zone的facebook專頁仍運作，專頁內有不少如海賊王和鬼滅之刃等模型的相片，並標榜可提供「新品預訂」，定金由170元到940元不等。專頁的最新發帖日期已是今年1月7日，惟有不少人留言指被店舖「走數」。有人指涉案網店評價欠佳，「成日冇貨比人，其他舖頭已經派緊貨，佢都仲未，用唔同理由拖」，亦有網民留言稱「幾千蚊都走肉酸」，「原來咁多人被人走數」。據知案中苦主已組成WhatsApp群組，成員逾百人，估計總損失逾20萬元，警方呼籲其他受害人報案。