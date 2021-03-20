【本報訊】四位公民黨前成員包括楊岳橋、譚文豪、郭家麒、李予信，被控顛覆國家政權，三人仍還柙，公民黨前景堪憂，該黨昨舉行退修會討論區議員宣誓、未來發展方向如會否再派員參選等。據悉，會上未有任何決定，但該黨執委會將於明日開會，考慮如何與黨員一齊決定黨的未來路向，現階段不排除任何選擇。

有黨員強調不會解散

公民黨副主席賴仁彪完會後表示，會上黨員主要討論區議員宣誓問題、公民黨在目前政治環境下應如何自處這兩大方向，強調昨日退修會是以交流意見、了解黨員意見為主，以「自由討論、由下而上」的方式議事。

有公民黨中人透露，昨日的退修會上主要讓黨員發表意見，沒有任何「決定」公佈。公民黨下周一會再召開執委會，決定應如何與黨員一同決定公民黨的去向，而公民黨的去向則可以有各種各樣的可能，有人就強調公民黨不會解散。

以「四十五條關注組成員」為骨幹的公民黨2006年創黨至今15年，創黨成員包括湯家驊、吳靄儀、梁家傑、張超雄、譚香文等。創黨黨魁余若薇於當年創黨日的記者會上表示，他們會參與憲制下所有選舉，創黨主席關信基當時指，公民黨對中央絕無敵意，對與中央的關係和溝通感到樂觀。