明天（22日）是12港人案第213日，也是8名港人，包括李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然在中國刑滿後移交香港之日。8人料與早前已被移交的黃臨福及廖子文一樣，移交後會即時還柙，相信他們沒有想到，一直協助他們的鄒家成、朱凱廸及岑敖暉，因為參加初選被指涉違《國安法》的串謀顛覆國家政權罪，未審先囚；另一協助者民主黨涂謹申亦因初選而有戴罪之身，能自由身協助12港人家屬者大減。

12港人關注組轉低調

自從12港人被指涉偷渡而被囚於中國後，鄒家成、朱凱廸及岑敖暉等人組成的「12港人關注組」一直落力支援，除與家屬召開記者會、亦到入境處向當局了解，同時也推動「Bring Them Back」明信片行動，喚起各界關注。

其實在兩名港人去年底被移交香港後，家屬普遍都轉趨低調，鮮見再接受訪問，只靜待親人回港。不時發送12港人訊息的「12港人關注組」Facebook其後發帖量亦驟減，2月3日則曾出帖，指家屬譴責中國當局褫奪盧思位、任全牛律師資格，其後再有訊息已是3月11日，提示仍在中國服刑的8人料22日移交香港。

這天前的個多星期，鄒家成、朱凱廸及岑敖暉就因初選被控被囚，相關帖文最後指：「感謝香港言語治療師總工會 The General Union of Hong Kong Speech Therapists 協助整理資訊」，體現一方有難，八方支援。

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