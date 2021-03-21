明天（22日）是12港人案中8名港人在中國刑滿後移交香港之日，8人料與早前已被移交的黃臨福及廖子文一樣，移交後會即時還柙，但不同之處是，當時仍可協助黃、廖二人的鄒家成、朱凱廸及岑敖暉，已因參加初選被指涉違《國安法》的串謀顛覆國家政權罪，未審先囚。

還柙中的鄒家成今日透過社交網站發出「獄中書信」，坦言對無法與大家站在關口迎接8人返港感遺憾，「即使如此，我仍與各位同在」。

情緒一直被事態發展牽動

寫在8位送中港人返港前夕的3月17日，鄒家成在抬頭為「各位香港人」的信中指，儘管可以預視，8人返港後必定會繼續受到沒完沒了的政治迫害，「至少當刻，我仍與大家一樣暗暗期待着他們回來的一刻。」鄒指過去七個月，向12人及其家屬提供協助的過程中，情緒一直被事態發展牽動，「時而擔心，時而憤怒，時而失望」，但認為不論是社會的關注度，還是日漸堅強的家屬，都令他不再憂心。

身陷囹圄的鄒直言：「遺憾地，我無法與大家站在關口一同迎接8人返港，即使如此，我仍與各位同在」，強調「Save 12 HK Youths」和「Bring Them Back」是一項承諾：「直至12港人悉數回港前，我們都必定不能忘記他們。12人當中，只要尚有一位港人未能返港，我們都與一眾家屬一直等下去」。

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