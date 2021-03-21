劏房環境惡劣，租金昂貴，不利兒童成長。有調查發現，有近7成住在劏房的媽媽有抑鬱傾向，逾9成表示家庭入不敷支。有劏房媽媽指，所住劏房細到轉身的位置也沒有，煮食時擔心子女會燙傷，煮好也要將餸菜放在地上。深水埗劏房媽媽互助聯會指，居於劏房對媽媽構成巨大壓力，促政府加建公屋，輪候逾3年的申請人可獲租金補貼，並盡快推行租管。

煮食要逐碟煮 又驚燙傷子女

劏房媽媽李小姐指，因劏房地方太細，收拾時反而要用更多時間，煮食時也因地方狹窄，「要逐碟煮，有陣時煮得耐小朋友等唔切，就『嗶哩吧啦』喺度嘈，搞到自己小朋友都冇乜耐性」，除擔心小朋友會被燙傷，煮好的餸菜也要放在地上。她說，疫情下小朋友多留家中，但只能在床上玩耍和食飯，「搞到好唔衞生」，加上空氣不流通，不時嗅到共用廁所的臭味。

另一劏房媽媽林小姐稱，劏房租金佔收入一半，「真係太貴啦」，為省錢平日會待街市收檔時才去買「特價餸」，「10蚊3份嗰啲……情願自己食差啲，畀屋企人食好啲」。她指，收入都用去交租，想儲錢讓小朋友上興趣班也做不到，自己亦減少去街，感到壓抑，「一出街就用錢，呢啲嘢都滿足唔到小朋友，真係好內疚」。她又說，會有人將垃圾隨意扔在唐樓樓梯，常有老鼠蟑螂經抽油煙機等走入屋企，「就算自己屋企幾乾淨都好，鄰居都好污糟」。

7成劏房媽媽因疫情變焦慮

深水埗劏房媽媽互助聯會上月以問卷，訪問130名住在深水埗劏房的媽媽，受訪者的租金佔家庭入息的一半。調查發現，有逾9成劏房媽媽表示家庭入不敷支；有7成表示，因無法滿足子女需求令她們感到內疚，亦各有約7成劏房媽媽有抑鬱傾向，以及疫情下變得焦慮和緊張。

調查又指，約7成受訪媽媽反映劏房隔音差，鄰居會因小童的聲音投訴，也擔心夫妻有任何爭執，隔壁聽到會感到尷尬。聯會指，結果反映居於劏房對媽媽構成多方面壓力，認為政府應正視居住問題，增建公屋之餘，為已輪候公屋逾3年的申請人提供租金補貼，盡快推行租管及規管租住單位面積等。

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