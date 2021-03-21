2019年反送中運動期間，北角富臨皇宮酒家外有疑似「福建幫」聚集，門外更發生打鬥，並襲擊市民，有黑衣途人被圍毆。事件引起網民憤怒，呼籲罷食抵制富臨旗下餐廳。酒樓日前貼出告示，指因租約期滿，明天（22日）結業。酒樓經理指公司在疫情下「睇唔到前景」，因此決定關閉北角店，80多名員工會調至其他分店工作。

稱分店生意由反送中已受影響

酒樓經理譚先生接受《蘋果》查詢時直言，公司「睇唔到前景」而決定關閉分店，稱分店生意由反送中運動開始受影響，疫情後更受重創。.

譚稱現時分店每月租金達168萬元，計及工資、管理費等，每月開支達300多萬元。他稱政府要求晚市禁堂食期間，每月生意額只有170多萬元，即使現時重開晚市堂食至晚上10時，才僅僅達到收支平衡。

譚先生續指，業主雖沒有加租，但亦不願減租，加上在現時的防疫措拖下，婚宴、春茗圍數受限，大大影響生意額，故集團決定將分店結業。他稱，酒樓80多名員工將調至全港多間分店，多數會調至西環及柴灣分店工作，部份會調至石門、黃大仙等分店。

料未來數月續有大型食肆酒家結業

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，對北角富臨皇宮結業感到可惜，估計酒樓因失去宴會等收入來源，加上前景不明朗，集團才決定不續租。黃家和相信，未來數月仍會有大型食肆、酒家承受很大財政壓力而結業。

他稱雖然政府早前放寬限聚令及晚市堂食，但業界生意僅在剛放寬的一至兩星期內有復甦跡象，現時生意仍然淡靜，他坦言不奢望情況可以在暑假前好轉。

8.11福建幫聚集富臨門外毆黑衣途人

前年8月11日晚上，有懷疑「福建幫」於北角富臨皇宮門外聚集，並毆打黑衣途人，亦有人搶走記者的燈腳棍尾向人揮動，事件中一名港台記者受傷。有片段顯示，當日早上有人在酒樓內派發大批印有包括「福建人」等字句的T恤、黃色頭盔及口罩等裝備，在場數十人隨即穿上，並於酒樓內等候指令。

事後富臨集團表示，當日中午一群白衣客人進入酒樓消費，用膳期間沒有任何異樣，亦沒有其他食客表示受影響。酒家得悉門外的情況後已即時關門，並勸喻該批人離開。富臨的聲明重申，絕不支持、參與、鼓勵或組織一切挑戰法紀或暴力行為。

炑八韓烤 COTI咖啡室等亦屬富臨集團

根據富臨集團網頁資料，集團於1992年開業，其中富臨皇宮品牌於2010年11月成立。現時集團除了經營富臨酒家、陶源酒家等中式酒樓外，亦經營炑八韓烤、COTI咖啡室等共67間餐廳，另外集團在廣州、珠海等地亦經營4間富臨皇宮分店。

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