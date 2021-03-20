本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港第四波武漢肺炎疫繼續向下，昨日（20日）錄得8宗確診個案，個案數字再次回落至單位數，另外僅1宗源頭不明。由於個案已於周五的疫情記者會公佈，故昨日未有舉行疫情記者會，是過去5日內的3次。

昨日的確診個案中，仍有3宗與URSUS Fitness群組有關，其餘1宗輸入個案以及1宗源頭不明，另外有2宗則是早前藍田62歲女子的家人及其街坊。

政府昨晚公佈，共有5棟大廈被納入強制檢測。當中包括出現個案的銅鑼灣加路連大樓、藍田平田邨平善樓、粉嶺華心邨華冠樓。任何於3月7日至20日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士，須於3月23日或之前接受檢測。受檢人士若在3月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3月20日強制檢測大廈

●銅鑼灣加路連大樓

●南區鴨脷洲大街利豐大廈

●藍田平田邨平善樓

●粉嶺華心邨華冠樓

●堅尼地城山市街27號

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府周日起會在粉嶺華心邨羅馬廣場增設流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供服務。而由於多棟大廈納入強制檢測，灣仔修頓遊樂場及藍田平田邨的流動採樣站會延長服務日期至3月22日。而位於中環愛丁堡廣場、西營盤李陞街遊樂場、堅彌地城遊樂場、西營盤社區綜合大樓及深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至3月28日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月28日）

●中環愛丁堡廣場（至3月28日）

●西營盤李陞街遊樂場（3月28日）

●堅彌地城遊樂場（3月28日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月28日）

●黃大仙廣場（至3月28日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月28日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月28日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月28日）

●元朗安興遊樂場（至3月28日）

●天水圍天瑞體育館（至3月28日）

●屯門建生社區會堂（至3月28日）

●沙田大會堂廣場（至3月28日）

●大埔社區中心籃球場（至3月28日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月28日）

供重開場所之強檢職員

●灣仔修頓遊樂場（至3月22日）

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月21日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月28日）

●旺角上海街557號（至3月21日）

●尖東加連威老道100號（至3月21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

供該區須強檢居民或職員

●鴨脷洲海怡半島第3期美浚閣平台（至3月21日）

●灣仔修頓遊樂場（至3月22日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月21日）

●鰂魚涌柏克大廈與濠豐大廈行人通道（3月21日至22日）

●藍田平田邨平旺樓及平仁樓對出空地（至3月22日）

●旺角上海街557號（至3月21日）

●尖東加連威老道100號（至3月21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

●天水圍天富苑齊富閣對出空地（至3月21日）

●粉嶺華心邨羅馬廣場（至3月22日）

供外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（3月14日及21日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（3月14日及21日）

●荔枝角公園入口（3月14日及21日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

增3流動採樣站為外傭檢測

勞工處公佈，將於3月14日及21日，連續兩個星期日為外傭提供免費檢測服務，毋須預約，地點設在外傭經常聚集的地方，包括中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口及荔枝角公園入口，時間為上午10時至下午5時。

勞工處又呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助外傭前往指定的流動採樣站，接受免費檢測。

北京3.15起禁深喉唾液陰性檢測者入境

北京市政府公佈自3月15日起，調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。港府呼籲市民留意，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

本港疫情

●確診（截至3月20日14:00）

11,371宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多26人出院（第9694、11080、11085、11087、11088、11094、11099、11129、11130、11157、11188、11202、11252、11262、11313、11319、11320、11321、11330、11331、11336、11343、11346、11347、11350、11364號個案）；

共10,863人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

267名確診者仍留醫；

10人危殆（第1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）；

10人嚴重（第6386、7468、8221、9055、9135、10367、10585、10984、11040、11055號個案）；

其餘247人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

兩岸疫情 （截至3月20日11:00）

兩岸疫情最新情況：大陸19日新增4宗確診，全部為境外輸入病例（廣東2宗、江蘇和浙江各1宗）；大陸累計確診90,087宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,004宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月20日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.22億，全球死亡人數超269萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,972萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過54萬。巴西確診人數超過1,178萬，死亡人數超過28.7萬。印度確診人數超過1,151萬，死亡人數突破15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●美國前總統特朗普擁有的佛羅里達州海湖莊園俱樂部，因爆發武漢肺炎而須局部關閉。一位熟悉俱樂部運作的人士說，海湖莊園為慎重計，將局部關閉一段短時間，一些員工需要隔離。暫時未知關閉是哪部份或會否影響以此為居所的特朗普一家。

●世界衞生組織（WHO）疫苗安全專家表示審視阿斯利康疫苗潛在血栓的安全數據後，認為注射疫苗「正面效應仍大過風險性，具有避免受到感染和降低全球致死人數的巨大潛力」。全球疫苗安全諮詢委員會的聲明指出，根據已知數據，在接種阿斯利康疫苗後，並未發現血栓症狀有整體攀升情況，像是深層靜脈栓塞（deep venous thrombosis）或肺栓塞。

●在歐洲藥品管理局裁定阿斯利康疫苗安全有效後，法、德、意等歐洲國家恢復為國民接種該隻疫苗，但挪威、瑞典和丹麥仍未恢復使用阿斯利康，芬蘭則表示會暫停。英國首相約翰遜和法國總理卡斯泰（Jean Castex），周五分別接種首劑阿斯利康疫苗，而德國總理默克爾和意大利總理德拉吉（Mario Draghi）則表示，當輪到他們時，他們會接種阿斯利康。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29,725,919 (540,970)

巴⻄ 11,871,390 (290,314)

印度 11,514,331 (159,370)

俄羅斯 4,388,268 (92,704)

英國 4,299,200 (126,263)

法國 4,242,050 (91,833)

意⼤利 3,332,418 (104,241)

⻄班牙 3,212,332 (72,910)

⼟⽿其 2,971,633 (29,864)

德國 2,645,199 (74,466)

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