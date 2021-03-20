主教山配水庫險被拆卸事件令市民再次關注歷史建築保育。本土研究社向古物古蹟辦事處索取於2000年完成的全港歷史建築普查，涉及8,800幢戰前建築，古蹟辦其後挑選1,444幢進一步評審。本研社初步檢視8,800幢建築物名單，發現有不少具歷史價值的「漏網之魚」至今未獲審視，包括相信戰前落成的九龍城唐樓及已被拆卸的李小龍故居等，指當局「漏招」令建築欠評級及保護，憂慮不少已被清拆，有文物保護師認為相關建築均具歷史價值，前者位處珍貴地段，憂有重建危機。

評審1,444幢建築拖足12年 本研社揭名單多「漏網之魚」

古蹟處於1996年至2000年間進行全港歷史建築普查，記錄約8,800幢建於1950年以前的建築，挑選文物價值較高的作深入調查，09年時公佈完成1,444幢評估工作，交由古物諮詢委員會審視，至今剛好12年，尚有31項建築評級有待確認。配水庫事件後，外界質疑政府檢視歷史建築時有遺漏，古諮會主席蘇彰德曾指當年普查尚有100至200幢值得再深入評估，形容是「滄海遺珠」，期望任內完成。

不過，古蹟辦過去一直未有公佈8,800幢歷史建築的普查名單及挑選準則，本土研究社透過公開資料守則取得整份8,803幢建築物普查名單，但名單僅顯示建築物地址及區域，建築物落成年份及簡介均欠奉。該社初步檢視名單，發現有不少具歷史價值的「漏網之魚」未被列入1,444幢評審名單，包括估計建於戰前、位於九龍城南角道3號的唐樓；現已拆卸、曾獲團體力倡保育的九龍塘金巴倫道41號「李小龍故居」，及已獲業主復修的皇仁舊生會何鴻燊天文觀測站等。

南角道3號或建於戰前 專家憂被拆卸重建

本研社研究員鄭捷龍稱，南角道3號屬九龍城區內剩下較少設騎樓的唐樓，該區有大規模重建，擔心它有清拆危機。記者日前所見該唐樓似乎全幢空置。而金巴倫道41號「李小龍故居」亦在名單上，卻已被拆卸，鄭指若當年古蹟辦能早審視其歷史價值及作評級，它或能逃過清拆命運。武打巨星李小龍一家於70年代初曾居於該處，李離世後已故富商余彭年買入大宅改為時鐘酒店，余曾計劃將物業捐出及建成李小龍紀念館，但政府「企硬」拒應允部份復修條件，計劃2011年告吹。

建築文物保護師吳韻怡初步檢視南角道3號外貌，相信它於戰前落成，除有騎樓，屋頂有裝飾及雕刻等，認為具一定歷史價值，與同區屬三級歷史建築的衙前塱道中醫館「大和堂」風格類似，後者獲活化為咖啡店，但該唐樓位處的九龍城區，「佢面積細，保育較難，如果普通業主買咗，相信好大可能拆卸。」她亦對李小龍故居被拆卸感可惜，指李小龍屬一代國際巨星，其故居「應該值得幾高嘅評級」。她又指古諮會「一年先開得4次會，每次傾幾間」，形容評審工作進度太慢。

促擴大歷史建築定義

鄭捷龍亦稱該名單於2000年時完成，至今已逾21年，即使當年最年輕的建築物已至少逾70年，可能面臨拆卸或已被拆卸，促當局全面審視名單。他又稱不少民間認為具歷史價值的構築物亦沒有在名單上，如由蘇格蘭近衞隊第二營於1927年所製的上水大石磨石砌軍徽；軍事建築如防空洞、部份水務設施及上百年歷史的古道等，促當局擴大歷史建築定義。

古蹟辦於96年起進行首次全港歷史建築普查，從8,800幢建築中挑選1,444幢文物價值較高的建築作更深入研究，再將擬議評級提交古諮會審議。古蹟辦其後建立「須進行評級的新項目」名單收錄公眾建議，09年至今年3月已有約340項建築被納入名單，197項已獲評級。名單中亦包括建於1950至60年代的建築獲評級，如香港大會堂等。古蹟辦歡迎公眾建議可進行評級的建築物。

記者 鍾雅宜

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