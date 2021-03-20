歐洲有多宗注射阿斯利康（AstraZeneca）武肺疫苗後出現血栓個案，縱使歐洲藥品管理局稱疫苗安全有效，前日歐洲卻有醫療專家說找到血栓原因跟疫苗引發罕見的免疫系統反應有關，以及治療方法。港府亦說會密切留意情況。

阿斯利康疫苗開始接種數星期，歐洲逾30人出現血栓反應，甚至死亡。德國格賴夫斯瓦爾德大學醫院為此聯同奧地利、愛爾蘭和英國同行研究四地個案，前日開記者會發表研究結果，稱血栓原因是疫苗引發了接種者罕有的免疫系統疾病，體內激發一種抗體，作出人類皮外傷後的反應，令血液在大腦中凝結。

須注射高劑量免疫球蛋白

負責監管德國醫學機構的聯邦疫苗和生物醫學研究所亦確認研究「是可能導致血栓的原因之一」；團隊已將研究資料發送歐洲各醫院參考，稍後擬提交著名醫療期刊《刺針》刊登。

帶領研究的德國輸血藥物學教授格倫阿克說，上述血栓成因不同一般情況，但仍有迹可尋，研究發現接種者四天後會有頭痛、暈眩和視力模糊等症狀，使用高劑量免疫球蛋白（簡稱IVIG）便可治好，但必須在出現血栓後注射才有用，不能先打針預防。格倫阿克強調，大家毋須因此害怕接種阿斯利康，因為有上述免疫系統病症的人極少，而一般中型規模醫院亦備有IVIG。

而發現三宗血栓個案的挪威，奧斯陸大學醫院亦發表與德國團隊類似的研究結果，衞生部官員引述其研究指阿斯利康疫苗會在接種者體內「製造」抗體，引發免疫系統出現不良反應，故決定繼續停用疫苗。研究組長、血液系教授霍姆說：「除了疫苗，實在難以解釋為何（接種者）有這樣的免疫反應。」

出事者多屬55歲以下女性

除了挪威，北歐其他國家對阿斯利康都有保留，芬蘭接獲兩宗血栓報告後，前日停用該疫苗；丹麥昨日再接到有兩名醫護在接種後14天內出現血栓，丹麥與瑞典政府都說要再參考醫療研究，才決定是否恢復接種。

歐洲其他國家普遍跟從歐洲藥品管理局對阿斯利康的最新報告，指疫苗雖未能完全斷絕與血栓關聯，但接種「好處多於壞處」。

日前宣告再度封城的法國，衞生部門前日發出指引，建議55歲以上人士才好接種，因出事者多是55歲以下女性。德國、英國和意大利就忠告民眾接種或致血栓。荷蘭上周四亦恢復使用。

本港方面，食物及衞生局長陳肇始表示，港府雖已與阿斯利康藥廠簽訂採購協議，但阿斯利康仍未在本港申請緊急使用，當局會密切留意情況。

對於德國和挪威的疫苗研究結果，阿斯利康公司不願置評，只引用上周四所發聲明，稱分析過數以千萬計人的接種紀錄後，證明血栓情況在一般人口當中並不普遍。

路透社／美國《華爾街日報》／《華盛頓郵報》