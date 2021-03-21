政府計劃於本立法年度提交劏房租務管制的條例草案，劏房租務管制研究工作小組本月底將向政府提交報告，惟小組表明不會規管起始租金。全港關注劏房平台說，設立起始租金及規管租金調整幅度缺一不可，疫情下不少劏房租金不減反加，現時是合適時機推行租管，表明如租管方案不全面將不會收貨。

平台成員林子晴說，租管目的是保障弱勢，但香港基層面對最嚴峻的住屋環境。今年調查發現，有34%葵青區工廈劏房住户是疫情期間搬入，住戶收入中位數較正常中位數低，平均一個工廈單位被分間成超過13間劏房，最嚴重更被是「一劏90間房」。她指，擔心政府小組排除工廈、板間房及寮屋等惡劣居所，強調小組報告需囊括有關居所。

倡參考應課差餉租值釐定起始租金

平台召集人鄧寶山稱，政府「放風」將不能設立起始租金，以保障私有產權，但如果只規管租金加幅，不設起始租金，業主可趁簽定新租約時大幅加租，令保障形同虛設。他指，如何釐定客觀合理的起始租金，非當局所講般困難，建議可參考應課差餉租值作標準。

鄧寶山說，平台也建議訂立租金調整幅度，每次調整上限不應多過10%，並按通脹每兩年調整一次，若遇通縮就凍租，認為是合理的做法，「已經唔算係辣，唔係唔畀業主加租，未算係無利可圖。」對於當局擔心限制租金加幅會令劏房供應減少，他說，該說法現階段只是理論，並沒有實質數據支持，亦質疑理論是否適用於香港如此特殊的處境。而業主投資一筆金錢改建劏房，退出市場又要金錢還原，租管令劏房供應減少是言過其實。

倡優先續租權定為6年免租客被逼遷

平台又說，依靠現行執法機關規管劏房是天方夜譚，促成立獨立仲裁機制和加設專責部門，加強監管和處理所有租務管制事宜。此外，具法律效力的標準租約勢在必行，亦建議將優先續租權設定為「2+2+2」共6年，給予更大彈性予基層同時，保障租客免受逼遷威嚇。

鄧表示，如租管法例不全面將不會「收貨」，重申租管非新事物，設立目的在於保障基層，「如果只係做啲唔做啲，會引來反效果」，全面落實平台提出的建議才可堵塞到政府擔心的「副作用」。他指，疫情下基層深受打擊，部份私樓已凍租，但仍有劏房租金不減反加，現時是適當時機推行租管。

憂租管草案讓路選舉修例：係咪又要等多年？啲租客點？

對於當局擬成立劏房資訊平台，成員賴建國稱，令人擔心最終只淪「搵屋網」，幫助不大。他說，政府聲稱擔心業主或因租管先發制人趕走租客，但小組報告即將出爐，也不見政府有行動去阻止，「如果我係業主而家就動手啦」。他指，特首林鄭早前建議其他法例草案要為選舉修例讓路，「係咪又要等多年？啲租客點？」建議當局立即為劏房租客進行網上登記，凍結租金，「已經係最低成本、最快地去守住街坊。」

成員陳穎彤則指，政府7月將推出租金，已有業主表明屆時會再加租，如沒有租管，「變相益咗業主」。她表示，本港過去17年都沒有租管，條例一直向業主傾斜，造成劏房「越住越細越貴越離譜」的局面，現時的租管方案只是要求較健康的租務市場，盼小組不要再以私有產權為由拒推租管。

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