武肺疫苗接種計劃開始近1個月，分別有7宗打中國科興和1人打德國BioNTech復必泰疫苗後死亡，當中大多為長期病患者、患有血管疾病或與中風有關。政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在電視節目指，預計科興今個月內會再提交最新臨床數據，又指現時科興第3期的臨床數據已完成。

劉澤星期望看到中國和世界各地接種科興的數據，例如土耳其和印尼，以了解科興效率、效用或可能出現的副作用。劉又表示，現時數據暫未能證實科興的傳統滅活疫苗會否使誘發血管閉塞、冠心病或中風；至於BioNTech的mRNA疫苗，亦暫未有特別原因能解釋接種後會誘發血管閉塞等。

孔繁毅：首宗打BioNTech後亡與針劑無直接關係

市民最快下周五開始接種第二針科興疫苗，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅在電視節目表示，第二劑的副作用包括針口紅腫、發燒及疲倦情況通常比第一劑較多，但休息一天便可康復，建議市民接種後最好請假一天。他補充，若接種第一劑後出現嚴重敏感，如吉巴氏綜合症、面癱、心律不正等，不應接種第二劑。

孔繁毅又說，他周三將開會討論接種BioNTech疫苗後死亡的個案，又指66歲男死者有長期病患、「三高」和吸煙習慣，初步相信其死因與打針無直接關係，但仍須等待臨床和解剖數據分析。

對於先前7宗接種科興疫苗後死亡的個案，孔繁毅表示，暫時無證據顯他們死因與打針有間接關係，又指出如經解剖後看到死者肺部、接種傷口、咽喉有嗜酸細胞，導致炎症或令長期病患接種者轉差，便可視為有間接關係。孔繁毅預計，死者經解剖後約4星期，相關部門會提交全面報告。

張建宗：打針人口達較高比例 較大機會放寬社交距離措施

連日來，都有高官將放寬社交限制與打疫苗綑綁，逼港人就範，政務司司長張建宗今在網誌再發功，重申疫苗接種是抗疫策略的重中之中，當接種疫苗人口達到較高比例、社區出現群體免疫時，屆時就有較大機會放寬社交距離措施。

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