【本報訊】在驕傲與恥辱不分的國度，回家等於受罪。去年12名港人被指潛逃台灣途中遭內地截獲送中，秘密關押深圳鹽田看守所多月後受審判刑，其中八人預計明天刑滿出獄，卻是另一噩耗的開始。據報道，「香港故事」成員李宇軒回港後將被落案起訴違反國安法「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪。

香港警方去年8月在公海上空「目送」12港人坐快艇離港後，中國海警隨即上前拘捕。12人在深圳被關押多月後受審，其中10人被判囚七個月至三年不等，兩名案發時未成年港人去年底被移送回港。遭法院判處偷越邊境罪成的八名港人將於明日刑滿獲釋。據了解，八人將經深圳灣口岸遣送回港，由警隊國安處接收，先送往天水圍警署，隨後接受強制隔離，料會繼續還柙。

政府無接觸家屬

由一所監獄送進另一所監獄，這群抗爭者始終走不出牆外。其中去年8月被指參與「攬炒團隊」遭警方引用國安法拘捕的「香港故事」成員李宇軒，據報道，回港後將會被落案起訴勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，一旦罪成，最高可被判終身監禁。

12港人關注組將繼續協助家屬，關注組成員稱，截至昨日仍未有任何政府部門或人員就移交事宜接觸家屬。關注組昨午與家屬會面商討明天安排。成員Ｗ透露，越接近八人移交回港的日子，部份家屬心情越焦慮，「主要驚有變故，即使同佢哋講好可能係好似上次咁嘅情況，佢哋都會有好多擔憂，擔心特登去到（警署）都見唔到親人」。

關注組：已安排律師

案發時未成年的廖子文及黃臨福獲中國當局不作起訴，去年底被移交返港。關注組其中三名成員接受本報訪問時稱，預料明天情況與上次移交安排相若，現時主要為家屬提供兩方面支援。他們已安排八人的律師明天到天水圍警署陪同各人錄口供，如有需要，關注組會轉介抗爭者支援組織「星火」提供法律支援。他們亦已聯同「星火」及關注囚權組織「石牆花」為家屬準備還柙物資，會視乎家屬需要再提供協助。

關注組社交平台專頁上月起大幅減少發佈帖文，成員S解釋最大憂慮是法律風險，擔心關注組角色容易落入「協助罪犯」的控罪元素，故未能組織任何行動。

其中一名明天回港的港人黃偉然，其家屬委託的內地律師任全牛說，希望對方能盡快恢復心理健康及了解現在的香港，「我希望他量力而行，因為畢竟他出事幾個月，香港已經發生了很多的變化」。

關注組另一成員Ｗ表示，12港人案是全香港的縮影，反映港人目前正面對國家級的打壓。民主派47人初選案發生之後，關注組以至全香港人都要面對重新定位、重新摸索的關卡，「畀全部人去反思，當我哋枱面上冇政治領袖去領導嘅時候，公民社會點樣運作，香港人點樣喺各自崗位上繼續行落去、點樣增值自己，迎接越嚟越黯淡嘅時代」。