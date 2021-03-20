搭地鐵經過太古站，或者會想起太古城、因航或者可樂代理，但施博不禁要問：港鐵有太古站，為何沒有和記站和怡和站？集團洋名Swire，為何譯成太古呢？

傳說太古創辦人John Swire在上海過年時，發現家家戶戶皆貼上「大吉」的揮春，於是想為公司起個中文名字為「大吉」洋行，豈料他中文不精，錯抄為「太古」。於是百多年後，太古站逃過了被命名為大吉站的命運……不過太美麗的誤會常是真正的誤會，太古一名其實在1866年由英國駐上海領事密迪樂（Thomas Taylor Meadow）所起，寓意規模龐大、歷史悠久。

至於太古一地在香港的歷史，又有多長遠呢？上一站說到，太古在鰂魚涌先後開設糖廠和汽水廠，但此地的重點項目其實是1907年落成的太古船塢。填海後，便發展成現今的太古城。船塢里是以太古船塢命名，但英文名 Shipyard Lane 沒有直取太古船塢的英文 dockyard。

船塢的辦公室設有供員工子弟入讀的太古義學，1923年開學辦學至今。

一個企業的偉大總有名堂留低，附近一帶有不少地名皆與太古洋行有關，甚至以太古人命名。

華蘭路（Westlands Road）位於昔日太古船塢的西閘，連接糖廠，是員工通勤必經之路，故取名為西地Westlands。

基利路（Greig Road）與基利坊（Greig Crescent），皆以船塢經理Kenneth Edward Greig命名，他1909年來港由學徒做起成為總工程師，在任期間確立太古學徒制並改善太古義學。

芬尼街（Finnie Street）命名自船塢董事John Finnie，他在1937年接任基利成為船塢經理，日佔期間被囚於赤柱集中營，戰後留港重建更成為香港工程師學會的首任會長。

已夷為平地的康山（Kornhill）則取自糖廠首任經理、德籍的Ferdinand Korn。

太古站本來也打算命名為「康山站」，80年代港島綫計劃出爐前，政府批准發展太古城，因為康山站位置接近太古城，最終易名為太古站，在1985年5月31日啟用。

鳴謝 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心 Gwulo.com

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