經常有女病人問我：「月經乾淨後可以喝點紅棗水補血嗎？」或者是「經期後可以吃點阿膠或滴雞精調理身體嗎？」每當聽到病人如此提問，我都見怪不怪，事關鋪天蓋地的廣告和資訊都在告訴人們：女士在月經期間會傷氣耗血，需要及時在月經乾淨後服用有補益氣血功能的藥物追回「損失」，才可重拾健康，擺脫氣虛血弱的狀態。

自青春期初經開始一直到更年期停經為止，撇除懷孕和哺乳的時間，每個女性都會出現周期性的陰道出血現象，稱為月經，這是正常的生理現象。

我們可以從了解女性的月經情況，知悉她的整體健康如何。正常的月經周期為21至35天，平均為28至30天，每次經期為時3至7天，出血量約50至80毫升，一般在首三天血量較多，顏色多為暗紅，經質不稀不稠，無血塊或僅有微量小血塊，無特殊異味。其後出血量逐漸減少，顏色亦轉為淡紅，直至完全乾淨。在臨經前或行經初期，可出現輕微而不影響日常生活的小腹或乳房微脹表現，屬於正常反應，並非病態，通常在月經來潮後便會消失。部份女士在行經後會出現短暫的疲乏感覺，對生活不構成影響，注意休息及避免操勞便可緩解。

由於月經來潮的周期性陰道出血是正常、自然的現象，因此只要符合正常的月經生理表現，即使在周期中身體狀態會有起伏，都不是病態，我們的身體定可自行調節適應，而毋須運用任何治療手段加以干預或給予補充。胡亂濫用補益藥物，會影響身體的正常調節運作，更有機會產生不良反應。濫用補氣、溫陽會導致身體過度溫燥，容易有上火的問題；濫用滋陰會妨礙脾胃的運化和氣機的運動；濫用補血則容易導致血瘀。

臨床上不少女士以為月經期間的出血是「損耗」、「浪費」而執意一定要在經期後服用像紅棗、阿膠、當歸、四物湯、八珍湯一類補血藥補充，誰不知這樣做有機會破壞了身體本來的「去舊生新」過程，過度補血更可以造成積瘀，可以產生月經過多、經期血塊增加、痛經，甚至癥瘕（婦科腫瘤）的問題。

當然，如果女士在月經的期（周期、經期）、量（血量）、色（經血顏色）、質（經血質地）出現持續的不正常，或者在行經前後或行經期間出現會影響日常生活的不適，例如每逢經期都會腹瀉、出紅疹、情緒嚴重起伏、有類似感冒的發冷倦怠等，皆為月經不調，屬於中醫婦科的「月經病」。患者應按照具體病情，結合病史、四診等資料辨證，再對證實則瀉之、虛則補之。

撰文：註冊中醫師邱宇鋒

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