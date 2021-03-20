【疫情何時了】

【本報訊】本港疫苗接種計劃上月展開，惟接種率未如理想。有接種者發現，如想使用電子針卡，須下載由政府資科辦研發的手機應用程式「智方便」，但程式要求市民提供生物特徵及容貌等作登記，質疑要求不合理。有專家指出，智方便收集資料過多，亦有可能遭執法部門挪用，對市民私隱有一定風險。

本港現時累計約30萬人已接種第一劑武肺疫苗，接種者注射疫苗後可獲發紙本針卡，電子針卡則須透過流動應用程式智方便登記查閱。智方便去年12月推出，用戶可透過程式接通約20項政府及公用事業的網上服務，包括繳稅等，預計今年中逾110項政府網上服務可透過程式辦理。

以三角度掃描身份證

創科局長薛永恒今年1月透露，政府擬將市民接種疫苗的電子針卡記錄在智方便，並提醒市民接種第二劑的時間及協助預約，智方便續於2月新增電子針卡紀錄的功能。他日前接受香港開電視訪問時大讚智方便有助政府處理疫苗接種預約，形容程式便民利民，又聲稱不會強制市民下載，「唔係一定要用智方便先可以打疫苗嘅」。

根據政府本月發出的新聞稿，現時有超過11萬名市民下載智方便，當局亦在多個疫苗接種中心派員協助市民登記。不過，有接種者昨日在Twitter發文透露，早前接種復必泰疫苗後獲接種中心職員通知，如想獲取電子針卡須使用智方便，惟程式要求她登記生物特徵及容貌等資料，質疑程式侵犯私隱。

發文的Caitlin向本報補充，認為登記要求「極不合理及越界，特別是要求我拍攝臉容」，因此堅拒下載程式。本報實測智方便的登記程序，發現過程中須提供大量個人資料，包括身份證須以三個角度掃描、拍攝臉容、驗證Touch ID指紋識別及登記電郵地址等，更規定用戶須使用持有生物特徵的手機才能完成登記。

專家憂執法部門挪用

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，智方便應用程式原意是為港人建立數碼身份認證，以便辦理公共服務，「要確定網上個你真係現實嗰個人，𠵱家太易冒認」，認為上述要求屬無可厚非。他理解港人對私隱的疑慮，若擔心資料外洩，紙本針卡亦可滿足需求。

民主派資訊科技界選委黃浩華質疑，用戶提供的資料有可能被執法部門挪用，「之前有保釋嘅被告因為同朋友食飯違反宵禁令，因為出示唔到安心出行證明就冇咗保釋，即係變咗一種證據，我擔心會有類似情況」。他說大部份港人對政府開發的程式不信任，建議將電子針卡分拆並獨立運作，「可能會冇咁反感，較容易接受」。

創科局回覆本報證實，使用智方便用戶須在登記時確認身份，包括核實身份證及自拍照以比對入境處紀錄，並聲稱生物認證功能如臉容辨識是方便日後認證用戶身份，保障用戶私隱和提高對服務提供者的信心，不會收集或儲存用戶的生物特徵。