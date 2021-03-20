大嶼山的沙螺灣村近年屢現「封村」、佔地建行車徑等問題，城規會年初就《沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖》刊憲，表明要阻止該區出現「雜亂無章、影響自然環境」的發展項目；事件牽連兩公里外的䃟頭村同被納入草圖，原本已有保育鄉村計劃的村民，形容䃟頭在政府「零諮詢」的情況下「被規劃」，又批評當局將面積有限、可建屋的「鄉村式發展」地帶劃在農田、危險斜坡等地方，做法荒謬，威脅如政府拒聆聽意見，惟有效法沙螺灣封村。有研究團體指現時城規體制僵化，公眾意見已對當局來說「無關痛癢」。

記者 丘庭亮

「被規劃」源於鄰村違例發展

自2013年起，與機場一水之隔的沙螺灣村多次有村民建閘「封村」，又擅自擴闊公家路、開墾農地、山坡等。城規會年初就《沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖》刊憲，雖未有點名批評沙螺灣村，但就在文件內多次提到規劃是為了「對付違例發展和不適當地改變用途的情況」。

除了沙螺灣村，在2公里外，屬東澳古道「第一站」的䃟頭村，同被納入發展審批地區草圖，規劃署亦已為分區計劃大綱草圖擬稿，暫時䃟頭村約八成半土地被劃作綠化地帶，亦有部份計劃劃作農地、鄉村式發展地帶等。

䃟頭村村長：當局單方面規劃致用途錯置

䃟頭村村長謝擎天指，城規會刊憲發展審批地區草圖前，不論他本人、大澳鄉事委員會或離島區議會均沒有獲知會，對於當局不諮詢就進行規劃感詫異，「我哋乜都唔知，（政府）淨係放上網」，是有心的村民在網上東翻西找發現規劃草圖才「如夢初醒」。

謝指當局單方面規劃，結果造成用途錯置，例如將村內部份常耕農地劃作興建村屋的「鄉村式發展」地帶，「而家已經耕緊田，點解政府要劃呢個位呢？其實真係好荒謬。」而農地旁一個斜坡曾經發生兩次山泥傾瀉，60年代更曾有村民走避不及喪生，卻同被納作鄉村式發展，「村仲有平坦土地，無需要叫我哋喺斜坡度起丁屋，係推我哋去死。」按城規會文件，䃟頭被劃作鄉村式發展的範圍只夠興建43座村屋，相等於未來10年估計需求的三成。

本有保育之意惟被打亂計劃 村長：無可奈何下要攬炒

沙螺灣村過去屢有破壞土地的事件，有400年歷史的䃟頭村雖然不少村民已遷出市區，但他們就有主動保育村落的計劃，去年聯絡科技大學與長春社接洽，籌備歷史重建和保育復耕，傳承鄉村文化；年初村民亦全票通過「在不過度發展情況下，持續保留村內特色自然環境」的做法。

今次「被規劃」打亂原來的計劃，謝擎天表示，如果政府堅持不聽意見，惟有作進一步行動，威脅將不再開放東澳古道中途經的私人土地，「本來希望用文明方法去同政府協商，如果真係唔得，無可奈何之下就要做一啲攬炒嘅行為，做激烈啲嘅抗爭。」

長春社憂錯劃有生態價值地方作發展

長春社公共事務經理吳希文指，以往政府在刊憲發展審批地區草圖凍結土地前不作知會屬慣常做法，以避免有人事先破壞綠化地製造既定事實，令土地不能受到恰當保護；惟政府這次未有向環團或村民索取意見，便極速細劃土地用途，做法就較少見，「制定詳細內容應該要事前同環保團體或其他團體攞足意見先，我哋事前亦無同當局溝通過，都擔心有生態價值地方被劃做發展。」

本土研究社批城規體制僵化

本土研究社成員陳劍青則批評現時城規體制僵化，認為規劃草圖不代表一切，應再進一步思考活化策略，例如如何推動農地復興、令鄉村生活環境得以改善等，「而家政府基本上係無呢啲策略」；又指公眾意見只佔城規決策中一個「無關痛癢」的位置，牽涉到香港城規體制不民主的情況，造成土地用途錯置的結果。

規劃署：現階段只是臨時圖則

規劃署回覆查詢時表示，為避免出現在法定草圖生效前被人加快發展與環境不協調的「現有用途」，因此所有發展審批地區草圖在刊憲後才會正式諮詢公眾；至於分區計劃大綱圖，署方指現階段只是臨時圖則，稱加快擬備圖則是希望盡早訂定合適土地用途和供公眾咨詢，現正諮詢鄉事委員會、區議會及相關持份者。

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