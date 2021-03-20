香港警隊去年8月在公海上空「目送」12港人坐快艇離港後，中國海警隨即上前拘捕。12人在深圳受審服刑，除了兩名未成年港人於去年底獲移送回港，遭法院判處「偷越邊境」罪成的8名港人，亦將於明日（22日）刑滿獲釋。據了解，8人將循深圳灣口岸遣送回港，並由警隊國安處人員接收，先被送往天水圍警署，隨後會接受強制隔離，料會繼續被還柙。《蘋果》曾向警方查詢安排，但警方僅稱「未有進一步資料提供」。

料分成4批回港 警隊國安處接收再送天水圍警署

中國深圳市鹽田區人民法院去年底判處「12港人」案其中10人「組織他人偷越邊境」、「偷越邊境」等罪罪成，其中被判囚7個月、罰款1萬元的8人，包括李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然，將於明日（22日）刑滿獲釋，料會即日移送返港。

據了解，李宇軒等8人將於明日經深圳灣口岸遣送返港，8人會分成4批，首批人員預計於早上10時過境，最後一批人員則於傍晚5時回港。警隊國家安全處和聯絡事務科人員屆時亦會過境，辦理犯人移交手續。

消息指，8人會由警隊國安處負責接收，先會送往天水圍警署「落簿」，並接受國安處人員簡短查問。據悉，國安處會動員兩組人員約40人，負責今次交接和簡單查問工作。

國安公署已轉交深圳錄取的口供

據悉，由於12港人早前在深圳被捕時所錄取口供，已經由駐港國安公署轉交香港警隊的國安處，故警方現階段不急於進行詳細會面。當8人在天水圍警署完成相關手續後，會交由衞生署送往隔離檢疫。《蘋果》曾就移送安排向警方查詢，但警方僅稱「警方暫未有進一步資料提供」。

消息指，相關家屬截至上周三（17日）仍未獲知家人回港的實際日期，亦未有收到中國相關部門的移交通知；但李子賢曾向其母透露，預計將在3月22日刑滿回港。家屬暫未決定當日會否有行動，但不排除到時會在天水圍警署外守候。

據了解，考慮到繁複的檢疫及隔離安排，以及估計3月已可返港見面，除了李子賢及郭子麟的3名家屬外，其他被囚者一直未有家屬到深圳探訪。

黃臨福、廖子文壁屋還柙

「12港人」案中，只得黃臨福及廖子文因未成年而未有被中國當局起訴，並在去年12月30日獲遣送回港。兩人於當日早上在深圳灣口岸入境香港，即送往天水圍警署，押送期間均被黑布蒙頭及反鎖手銬，二人在警署期間曾與律師和家屬見面。二人完成14天檢疫後就其「反送中運動」所涉控罪提訊，均遭加控「不依期歸押」罪，現繼續在壁屋懲教所還柙。

至於現時仍在中國服刑的鄧棨然和喬映瑜，去年被判「組織他人偷越邊境」罪成，鄧棨然被判入獄3年及罰款2萬元人民幣，喬映瑜則被判囚2年，罰款1.5萬元人民幣。

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