【本報訊】安老院舍武肺疫苗接種計劃即將展開，但受近期多宗接種疫苗後死亡事件影響，院友與家屬反應冷淡。食物及衞生局局長陳肇始昨提出誘因，指政府研究容許已接種疫苗的市民可到院舍及醫院探訪。前立法會議員張超雄認為，專家建議長期病患者及三高人士不宜接種疫苗，若將接種疫苗與探訪掛鈎，變相是歧視及剝奪部份人探訪親人的權利。

陳肇始昨在商台《政經星期六》節目上表示，疫苗接種計劃開展至今，有超過30萬名市民接種第一針疫苗，她承認自出現異常個案後市民更加小心，近日預約接種科興疫苗者約兩成人「甩底」，預約復必泰疫苗則一成人「甩底」。為催谷注射人口，港府正探討吸引更多市民接種疫苗的本地誘因，包括有條件放寬院舍探訪或醫院探病限制，容許已接種疫苗市民到院舍及醫院或探訪親友，相關的科學委員會亦有探討問題。

張超雄：歧視因病無法打針人士

陳肇始續說，現時食肆、健身室、美容院等指定場所員工須每14天檢測才可晚市堂食及復業，若所有相關處所員工都已接種疫苗，或可考慮進一步放寬防疫措施。至於通關、恢復外遊、豁免或減少檢疫日數等問題，她指通關是雙向，先決條件是本港疫情受控制及社會達到較高接種率，令外地有與香港通關的意欲，才有利於港府與外地展開商討。

香港安老服務協會主席陳志育表示，院舍因疫情限制探訪，不少院友已一年無見親友，必須盡快探討恢復探訪。不過就算家屬已接種疫苗不怕感染，但院舍內不少長者因健康問題無法接種疫苗，所以不能草率開放探訪，必須小心評估傳染風險。

前立法會議員張超雄認為，政府及院舍應切法加強防疫措施，在減低感染風險下盡量安排探訪，而不是將探訪與疫苗掛鈎。他指專家認為長期病患者及三高人士不宜接種疫苗，若只容許已接種者探訪，變相是歧視，剝奪部份人探親權利。