因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權罪，現被扣押於赤柱監獄的荃灣區議員岑敖暉向街坊發送獄中書簡，苦笑指或至少3年5年未能與街坊見面，稱感受到初選案對大家造成很大打擊，但他自言「很OK」，「絕對頂得順」，還望街坊仍能「繼續做應做的事」，並寄語街坊實踐「自己社區自己救」，切勿看輕自己力量。

已還柙近1個月的岑敖暉，其社交網站今日（21日）發佈岑致海濱街坊及業委會的親筆獄中書簡，曾自嘲「小學雞」字體的他稱，相信見過他寫揮春的街坊是「世界上最睇得慣雞體」的人。他談到獄中情況，自言適應迅速，生活規律，且有運動，「平時就是讀書、讀報、讀信和寫信（收信是很重要的精神支柱之一）。」

岑向街坊坦言，早在政制局局長曾國衞在記招表明岑等人將來會被DQ，就知道即將要跟各人道別，「只是想不到數天後便遭正式落案起訴，身陷囹圄，估計至少3至5年內都不會跟大家見到面（苦笑）」。他又稱，大概感受得到這次大起訴對大家士氣打擊很大，精神困擾也很嚴重，「不過我想親口跟大家說一句：我很OK，絕對頂得順」，並分享其「心法」：「唔掂檔的時候，用力吸一口氣，告訴自己，越爛的牌，就應該越比心機打。」

岑稱，相信短期內海濱都不會有新區議員，「所以『自己社區自己救』這精神，在此時刻更顯重要」，寄語街坊切勿看輕自己的力量，他以區內單車徑監獄鐵欄一事為例，坦言自己原本打定輸數，但街坊卻積極向政府反映意見，終令政府從善如流，「大家對社區事務的熱情、關注和投入，往往可發揮意想不到的效果。」

●寫信給36人信件收集點

鄒家成：荃灣郵政局郵政信箱1342號

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

余慧明：尖沙咀柯士甸路20號保發商業大廈1603室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓﹙民主黨總部﹚

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下(近H座)

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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