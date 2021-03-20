【本報訊】47名民主派涉初選案被控違反國安法，至今11人獲准保釋，其餘36人未審先囚一直還柙，牆內的人失去自由，牆外的人一直打氣送暖，其中南區區議員袁嘉蔚友人透露，將為袁的住所停租及變賣家當，幫補獄中私飯開支。屯門區議員張可森昨日亦去信懷孕妻子，向未出生的兒子發出《缺席通知》，投身社運多年的長毛不忘於獄中寫詩贈港人，「高牆再高，擋不住公義光照」。

私飯月花萬二 袁嘉蔚賣家當

正還柙羅湖懲教所的袁嘉蔚，原與友人經營網上頻道，其友人黃莉莉和何嘉柔日前推出新片交代正為袁整理家居。黃莉莉預料，袁面對收監及DQ雙重風險，經濟將成問題，而羅湖懲教所每日的私飯索價400元，每月私飯費用達1.2萬元，決定將袁的住處退租，並變賣家當幫補。

同涉初選案的戴耀廷已調往石壁監獄，獲分配釘裝工作，仍住單人倉。正於赤柱監獄還柙的張可森向懷孕妻子及未出生兒子發出家書，以《缺席通知》為題，寫下「抱歉以這種方式，通知你關於我的缺席，也抱歉過早讓你知道，世界竟存在無可奈何的不可抗」。職工盟亦公開前主席吳敏兒獄中信，吳訴說月初4日審訊庭上及還柙感受，形容自己「是歷史中的一隻蟻」，對成為職工盟首位女主席，「此生無憾，今生無悔。」何桂藍團隊亦交代何已獲調到「大倉」。

社民連主席吳文遠昨探訪長毛梁國雄後指，梁在獄中寫詩勉勵港人，「高牆再高，擋不住公義光照；鐵窗再密，阻不了自由風至；公雞再少，禁不絕曉陽再現；動物再多，亦不過農莊擺設」。