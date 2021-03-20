【本報訊】䃟頭村村長謝擎天批評，城規會刊憲發展審批地區草圖前，不論他本人、大澳鄉事委員會或離島區議會均沒有獲知會，「我哋乜都唔知，（政府）淨係放上網」，是有心的村民在網上東翻西找發現規劃草圖才「如夢初醒」。

謝擎天續說，當局單方面規劃，結果造成用途錯置，例如將村內部份常耕農地劃作興建村屋的鄉村式發展地帶，「𠵱家已經耕緊田，點解政府要劃呢個位呢？其實真係好荒謬」。他並指，農地旁一個斜坡曾經發生兩次山泥傾瀉，60年代更曾有村民走避不及喪生，卻同被納作鄉村式發展，「村仲有平坦土地，毋須要叫我哋喺斜坡起丁屋，係推我哋去死」。

沙螺灣村過去屢有破壞土地的事件，有400年歷史的䃟頭村，雖然不少村民已遷出市區，但他們就有主動保育村落的計劃，去年聯絡科技大學與長春社接洽，籌備歷史重建和保育復耕，傳承鄉村文化；年初村民亦全票通過「在不過度發展情況下，持續保留村內特色自然環境」的做法。

今次「被規劃」打亂原來的計劃，謝擎天表示，如果政府堅持不聽意見，惟有作進一步行動，威脅將不再開放東澳古道中途經的私人土地，「本來希望用文明方法去同政府協商，如果真係唔得，無可奈何之下就要做一啲攬炒嘅行為，做激烈啲嘅抗爭」。

城規體制不民主致錯置

長春社公共事務經理吳希文指，以往政府在刊憲發展審批地區草圖凍結土地前不作知會屬慣常做法，以避免有人事先破壞綠化地製造既定事實，令土地不能受到恰當保護；惟政府這次未有向環團或村民索取意見，便極速規劃土地用途，做法較少見，「制訂詳細內容應該要事前同環保團體或其他團體攞足意見，我哋事前亦冇同當局溝通過，擔心有生態價值地方被劃做發展」。

本土研究社成員陳劍青批評現時城規體制僵化，認為規劃草圖不代表一切，應再進一步思考活化策略，例如如何推動農地復興、令鄉村生活環境得以改善等，「𠵱家政府基本上係冇呢啲策略」，公眾意見只佔城規決策中一個「無關痛癢」的位置，牽涉到香港城規體制不民主的情況，造成土地用途錯置的結果。

規劃署回覆稱，為避免出現在法定草圖生效前被人加快發展與環境不協調的「現有用途」，因此所有發展審批地區草圖在刊憲後才會正式諮詢公眾。至於分區計劃大綱圖，現階段只是臨時圖則，加快擬備圖則是希望盡早訂定合適土地用途和供公眾諮詢，現正諮詢鄉事委員會、區議會及相關持份者。