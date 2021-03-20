【本報訊】英國首相約翰遜上周五與四個新來英的港人家庭進行視像會面，負責安排會面、協助港人赴英的非牟利組織UKHK創辦人兼總監Krish Kandiah透露，四個家庭全是專業人士的家庭，並有正在讀小學的子女，剛於12月至1月才赴英。他們向約翰遜指，移英是為了下一代，希望他們在免受政治影響的教育制度下讀書，又感嘆香港已非昔日的香港，約翰遜聽後對此深表同情。

為子女出走 約翰遜同情

有份參與港人家庭與約翰遜對話的Kandiah透露，四個家庭的父母均是中產專業人士，有醫生、老師和建築師等，他們向約翰遜訴說香港已變得面目全非，「他們說香港已經不再是他們認識的香港」，而港人的言論自由不再受到保障，而最重要的移民原因是為了小朋友，父母均希望他們能夠在一個自由的讀書環境下成長。約翰遜表示，對他們的感受深感同情。

Krish Kandiah指，部份人向約翰遜發言時，談到自己離開親人朋友時，表現激動：「他們談到自己要離開自己的至親、家人、朋友、工作時，表現很是激動。」他們亦向英國政府推出BNO VISA移英計劃表示感謝。

因參與今次會面的均是專業人士，Krish Kandiah指，部份人席間向約翰遜提到自己的專業資格在英國不獲認受的問題，故希望英國政府能協助，約翰遜承諾會跟進此問題。