本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港今日（21日）新增8宗武漢肺炎確診，連續2日單位數，4宗本地感染，1宗沒源頭。初步確診逾10宗，1宗沒源頭。該沒源頭初步確診者，是71歲替假日更市區的士司機，車牌LE7673，在柴灣藍灣半島交更，發病2日仍接客。西營盤URSUS Fitness爆疫群組增至142人確診，另約5人初步確診；由於有患者住半山住宅格蘭閣，該廈須強制檢測。

唯一沒源頭確診的26歲新義安巴裔男子，日前與16名同黨到鯉魚門「曬馬」時被捕，體內有抗體、病毒量低，或早已染疫。因他拒絕合作，政府未能確定他與同黨接觸有多緊密，曾扣留警署的16名同黨須隔離檢疫；多名警員或曾緊密接觸他。消息指，社團內人心惶惶，擔心患者曾接觸其他成員播毒。至少20名新義安秀茂坪成員自行檢測。

URSUS群組添1確診 半山格蘭閣強檢

其餘3宗有源頭本地感染個案都由檢疫中心送院，包括一名西營盤URSUS Fitness爆疫群組的顧客。該群組增至142人確診，包括7名職員、91名顧客、44名接觸者。有1宗相關個案居於半山巴丙頓道6號格蘭閣，該廈將納入強制檢測。

近日確診數字下跌，被問到URSUS群組是否已經受控。張竹君表示，雖然URSUS仍有一些個案，都是在檢疫中心送院，明日就是檢疫中心內人士呈交第二個樣本的時間，認為URSUS群組疫情已經穩定下來，惟個案送往檢疫中心前有否感染其他人，仍未清楚，但暫時未見有相關情況。

至於衞生署在啟德設立的個案追蹤中心，張竹君表示，現時仍有約200人工作，並會分為2至3更，當有大型檢測行動，其他人要留下協助。至於能否放寬社交距離措施，她相信政府會評估整體情況。

1確診未確定外地或港檢疫時染疫

8宗新確診有3宗是輸入，1宗暫被列為與輸入個案相關。患者為63歲男子（第11375號個案），2月15日與家人乘坐CX829抵港，2月16日至3月6日在酒店檢疫，其間有同行人士確診，因此3月6日至19日被轉往檢疫中心繼續「坐疫監」，至3月19日再取樣本，結果為陽性。該名患者3月5和8日檢測時都呈陰性，一直無病徵。

張竹君指，患者與較早染疫的同行人士均驗出帶有N501Y變種武肺，其中同行人士屬英國變異株。張續指，今日此名患者入院後，抗體都驗出呈陽性，惟他潛伏期都在檢疫中心，難以確定是在加拿大或在從家人感染，暫列為與輸入個案有關，強調此宗個案一直沒有走出社區。張又表示，患者之前與妻子在華美達華麗酒店檢疫。

日更市區的士司機 無源頭中招

初步確診則超過10宗，大部份都是輸入；5宗為URSUS群組的顧客或接觸者，都是入住檢疫中心後第二個樣本呈陽性。

其中1名初步確診感染源頭不明，為71歲男的士司機，居於小西灣邨瑞樂樓。他間中替假駕駛日更市區的士，車牌為LE7673，最後一次替假為3月17日，平時在柴灣藍灣半島交更。

張表示，該名71歲患者3月15日食慾不振，之後索取深喉唾液樣本樽檢測。該名男子沒有其他高危活動，大部份時間都是在家用膳。張指，患者只是替假司機，仍在跟進之前有沒有開工，而若查到傳染期有去過的餐廳會在網上公佈。

本地個案：4宗

源頭不明：1宗

●第11377號個案：26歲巴基斯坦籍男子，5至6個月前來港，持行街紙，黑社會新義安社團成員，3月19日參與非法集結被捕，3月19日發病。男子拒絕透露住址。

URSUS群組：1宗 （累計142宗）

●第11379號個案：37歲女子，無病徵。

與其他個案相關：2宗

●第11374號個案：2歲女童，居於銅鑼灣大坑道18號，無病徵。

●第11376號個案：68歲女子，居於粉嶺華心邨華冠樓，3月19日發病。

輸入個案：4宗

●第11373號個案：59歲男子，從孟加拉經新加坡，轉乘SQ882抵港，無病徵，在機場檢呈測陽性。

●第11375號個案：63歲男子，與家人從加拿大乘坐CX829，2月15日抵港，2月16日至3月6日入住華美達華麗酒店檢疫，家人其後確診。3月6日轉到檢疫中心，至3月19日的檢測樣本呈陽性，無病徵，未有走入社區。患者與家人的病毒皆屬N501Y變種病毒株，家人已驗出為英國變種，於3月20日的血液檢測對抗體呈陽性。

●第11378號個案：59歲男子，貨機機師，從美國經日本，隨FX169航班來港，入住赤鱲角香港天際萬豪酒店，無病徵。

●第11380號個案：28歲女子，從菲律賓乘坐5J273，3月18日抵港，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店，3月19日發燒送醫，檢測呈陽性。

疫情記招直播

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免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府周日起會在粉嶺華心邨羅馬廣場增設流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供服務。而由於多棟大廈納入強制檢測，灣仔修頓遊樂場及藍田平田邨的流動採樣站會延長服務日期至3月22日。而位於中環愛丁堡廣場、西營盤李陞街遊樂場、堅彌地城遊樂場、西營盤社區綜合大樓及深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至3月28日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月28日）

●中環愛丁堡廣場（至3月28日）

●西營盤李陞街遊樂場（3月28日）

●堅彌地城遊樂場（3月28日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月28日）

●黃大仙廣場（至3月28日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月28日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月28日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月28日）

●元朗安興遊樂場（至3月28日）

●天水圍天瑞體育館（至3月28日）

●屯門建生社區會堂（至3月28日）

●沙田大會堂廣場（至3月28日）

●大埔社區中心籃球場（至3月28日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月28日）

供重開場所之強檢職員

●灣仔修頓遊樂場（至3月22日）

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月21日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月28日）

●旺角上海街557號（至3月21日）

●尖東加連威老道100號（至3月21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

供該區須強檢居民或職員

●鴨脷洲海怡半島第3期美浚閣平台（至3月21日）

●灣仔修頓遊樂場（至3月22日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月21日）

●鰂魚涌柏克大廈與濠豐大廈行人通道（3月21日至22日）

●藍田平田邨平旺樓及平仁樓對出空地（至3月22日）

●旺角上海街557號（至3月21日）

●尖東加連威老道100號（至3月21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

●天水圍天富苑齊富閣對出空地（至3月21日）

●粉嶺華心邨羅馬廣場（至3月22日）

供外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（3月14日及21日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（3月14日及21日）

●荔枝角公園入口（3月14日及21日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

增3流動採樣站為外傭檢測

勞工處公佈，將於3月14日及21日，連續兩個星期日為外傭提供免費檢測服務，毋須預約，地點設在外傭經常聚集的地方，包括中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口及荔枝角公園入口，時間為上午10時至下午5時。

勞工處又呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助外傭前往指定的流動採樣站，接受免費檢測。

北京3.15起禁深喉唾液陰性檢測者入境

北京市政府公佈自3月15日起，調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。港府呼籲市民留意，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

本港疫情

●確診（截至3月21日16:40）

11,379宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多12人出院（9030、9701、10922、11046、11092、11113、11117、11121、11152、11176、11187、11278號個案），共10,875人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

263名確診者仍留醫；

10人危殆（1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）；

10人嚴重（6386、7468、8221、9055、9135、10367、10585、10984、11040、11055號個案）；

其餘243人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

兩岸疫情 （截至3月21日10:40）

兩岸疫情最新情況：大陸20日新增12宗確診，全部為境外輸入病例（上海4宗，甘肅3宗，天津2宗，內蒙古、江西和廣東各1宗）；大陸累計確診90,099宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,005宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月21日09:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.22億，全球死亡人數突破270萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,970萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過54.1萬。巴西確診人數超過1,195萬，死亡人數突破29萬。印度確診人數超過1,155萬，死亡人數超過15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●紐約州長科莫周六表示，紐約出現首宗巴西變種武肺病毒株個案，患者是布魯克林區西奈山醫院一名年過90的病人，無外遊紀錄。

根據美國疾控中心，全國有48宗P.1變種毒株個案。

●智利單日新增確診人數創新高，達7,084，打破去年6月紀錄。政府表示，今年至今26%人死於武肺，武肺成為智利頭號殺手。

智利至今29%人打了第一針武肺，15%打了兩針，接種率是南美州國家中最高，以全球計，僅次於以色列、阿聯酋、英國。

智利訂購多款疫苗，訂購量最多的是中國科興疫苗，共6,600萬劑，首200萬劑今年1月底運到智利。智利於上月3日啟動疫苗接種計劃，智利總統皮涅拉接種了科興。截至上周三，智利已有527萬人接種了至少一劑疫苗，其中250萬人完成兩劑新冠疫苗接種。

衞生部長帕里斯（Enrique Paris）呼籲公眾保持警覺，因為要80%人接種疫苗方能達至群體免疫，要6月底方能實現。

●歐洲多國周六有反封措施示威。英國倫敦逾1萬人在市中心遊行，有人高舉「停止摧毀我們的孩子」、「虛假大流行」等標語，部份人與警衝突，33人被捕。

德國黑森州（Hesse）北部大城卡塞爾（Kassel）逾2萬人上街，成為今年迄今德國境內最大規模的類示威抗議之一。當質疑疫情的示威者試圖突破警方封鎖線，要與其他抗議者會合時，爆發警民肢體衝突，警方動用水炮、警棍、胡椒噴霧驅離抗議民眾。

荷蘭警方動用水炮驅散首都阿姆斯特丹（Amsterdam）博物館廣場的大約500名抗議者，他們不聽從警方要求解散非法示威抗議的命令。當地傳媒報道，示威抗議者隨後轉往附近一條運河，在那裏遭警方圍堵，其後被送上巴士載往不同地點。

在瑞士境內，約3,000至5,000人在西北部城市利斯塔（Liestal）集結，要求終結關閉餐廳和其他場所已數個月的防疫措施。示威抗議者高舉「夠了！」、「疫苗殺人」、「讓愛而非恐懼指引你」等標語。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29,782,076 (541,909)

巴⻄ 11,950,459 (292,752)

印度 11,555,284 (159,558)

俄羅斯 4,397,816 (93,090)

英國 4,304,839 (126,359)

法國 4,277,183 (92,119)

意⼤利 3,356,331 (104,642)

⻄班牙 3,212,332 (72,910)

⼟⽿其 2,992,694 (29,959)

德國 2,658,851 (74,657)

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