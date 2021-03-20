【本報訊】本港昨新增八宗確診個案，創十日新低，累計11,371人染疫。藍田平田邨新增兩人確診，是曾到啟田商場潮福龍蝦專門店吃飯確診者的密切接觸者。其中一名36歲女子發病十日，潛伏期和發病後至少曾到訪四間餐廳。

繼本月10日的八宗確診後，確診數字再度回落至單位數。昨新增八宗確診，一宗為輸入個案，是一名從菲律賓抵港的43歲女子，她入住紅磡機利士南路紅茶館酒店，無病徵。

健身群組多三人染疫

七宗本地個案包括一宗源頭不明個案，是一名42歲負責木工的裝修工人，他居於銅鑼灣加路連山道加路連大樓，前日最後上班。3月11至15日曾到滙豐總行8樓及11樓裝修，其後轉到士丹頓街地舖繼續工作。光顧過灣仔維安商業大廈 的龍城冰室和中環威基商業中心的新森林。

其他個案有三人涉健身中心URSUS Fitness群組，包括一名45歲男子、一名44歲男子及一名居於半山區興華大廈Ｍ座的3歲男童，群組增至141人。

藍田平田邨多兩人確診，涉前日確診、曾光顧潮福龍蝦專門店的11360號62歲女子。患者分別為一名居於平善樓的78歲老婦及報稱居於平仁樓和粉嶺華心邨華冠樓的36歲女子，料是11360號確診者的街坊和女兒，其中78歲老婦亦曾到過啟田商場。

36歲女子早於本月10日發病，潛伏期曾光顧現崇山的大自然素食，發病後亦涉足三間餐廳，分別是粉嶺中心的譚仔三哥米線、新釗記茶餐廳、和碧湖花園的麥當勞，她亦曾到過北區華心邨商場。餘下一宗個案是居於銅鑼灣大坑道18號的33歲女子，沒有病徵。