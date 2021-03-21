英國最高法院正檢視英國法官在港任職協議的執行情况。香港終審法院非常任法官包致金今日接種德國BioNTech復必泰武漢肺炎疫苗後向傳媒表示，英國法官應否到香港法院工作的議題是「政治爭議」，形容有關議題出現是「不幸」，法官不應捲入，又稱自己無意離任，並認為其他人也應該這樣做。

新聞自由彰顯法治

英國最高法院院長韋彥德早前形容，如果局勢惡化到基於良心不能再繼續，便不會再擔任或提名其他法官擔任終審法院非常任法官。香港終審法院非常任法官包致金稱，自己不欲見到有關爭議，形容事件屬不幸，強調法官不應介入有關爭議，但他對司法機構有很大信心，無懼之後事態發展，並指外界是否信任法院，最好還是在法庭內盡力做好本份。

被問及到甚麼程度屬達臨界點、良知驅使下不能再擔任法官，包致金回應表示，理論上不只香港，任何一個地區司法管轄區的法官，都面對有一個臨界點不能再繼續擔任法官，但他不相信香港會走到這一步。

他又提到，過去認為傳媒是法治守護者，但現時認為自由傳媒本身也是法治的一部份，新聞自由本身可以協助維護法治，自由傳媒的存在是法治彰顯的證明。

BioNTech「資料較多」 唔打科興

73歲的包致金上午與女兒到鴨脷洲體育館接種復必泰疫苗。他進入接種中心前跟記者打招呼，更舉起雙臂「騷肌肉」，指自己狀態良好。他離開時指，注射過程順暢，不擔心有副作用，又指疫苗接種對自己、家庭及社會有益。

包致金直言即使接種疫苗後有百分百機會因不良反應而死，他仍會接種，因副作用不會影響他人，包括其孫兒，「但新冠肺炎會」。被問到為何接種復必泰而非中國科興疫苗？他稱因有較多資料，但若只可接種科興疫苗，他亦樂意。

特首與司局長行會成員 明打第2針科興

此外，特首辦和行會秘書處下午經新聞處發稿，指特首林鄭月娥、多名司局長和行會非官守議員，明早（22日）在政總會議廳接種第二劑疫苗，不過稿中未有提及他們是打中國科興。

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