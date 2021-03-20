【本報訊】大批新義安人馬前晚手持武器硬闖鯉魚門海鮮街「晒馬」，其間警方多輛衝鋒車到場，以涉嫌「非法集結」當場逮住17名黑漢。其中一名巴基斯坦裔疑犯報稱不適，送院接受武肺檢驗，初步結果呈陽性，需再作測試以確定是否確診。其餘16同黨帶返觀塘警署調查前均通過體溫檢測，逗留警署期間亦沒有人不適。事件中，警方安排消毒負責案件的觀塘警署及警車，而與該疑犯可能有緊密接觸的15名警員，亦接受病毒檢測。

前晚8時許，約50名疑有新義安背景大漢，於鯉魚門三家村牌坊晒馬叫囂，部份人手持鐵通及木棍等武器，據知他們是為爭奪鯉魚門海鮮街一帶地盤利益。大批警員到場，當場於鯉魚門市政大廈外截停17人，當中包括九名本地男子及八名非華裔男子，經調查後以涉嫌非法集結拘捕。

當警員準備將眾人押返觀塘警署，其中一名26歲巴基斯坦籍疑犯報稱不適，其後由救護車送院檢查。該疑犯到達聯合醫院後接受武肺病毒測試，結果初步呈陽性，需再作測試以確定是否確診。警方接到醫院通知後，即安排其餘被捕人在完成初步調查後保釋候查，該16人進入觀塘警署前均通過體溫檢測，逗留期間沒報稱不適。

觀塘警署及警車消毒

警方高度關注事件，事後曾發內部短訊提醒同袍自行接受檢測，以免影響家人及同事。警方亦指，等候衞生署進一步評估及建議前，曾與該疑犯可能有緊密接觸的15名警務人員，均獲安排接受病毒檢測，現正等候結果。

警方指他們工作期間有佩戴口罩，其後沒有與公眾接觸；同時警方已派員清潔及消毒觀塘警署及事件中的警車。