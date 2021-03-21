總面積達1.5萬平方米的「裕民坊新公共運輸交匯處」（新交匯處）將於下月2日啟用，8條巴士線和21條小巴線的車站日後將遷移至此。市區重建局披露，新交匯處的巴士總站屆時將設有室內冷氣候車區，並設有「人車分隔」安排，市民候車時可更舒適。

市建局行政總監韋志成今撰寫網誌介紹裕民坊新公共運輸交匯處。他指新交匯處樓高兩層，地面層為小巴總站，而新巴士總站則位於1樓。新交匯處總面積達1.5萬平方米，將成全港最大的有蓋公共運輸交匯處。他續表示，新交匯處設有10個出入口，與區內主要街道連接，並連接商場內的24小時行人通道出入口，便利居民往來區內各處。

設全港首個AI閘門系統

韋續表示，新交匯處的巴士總站將會配備全港首個設冷氣系統的室內候車區，乘客屆時毋須在候車時忍受高溫和吸入廢氣。他亦稱，新交匯處的巴士總站亦設置全港首個以人工智能操作的閘門控制系統，閘門會於巴士已停定、引擎保持運作、車長在駕駛座位上及巴士車門已開啟的情況下才打開登車閘門，並廣播訊息提示乘客登車，以減低交通意外的風險。

網誌又提到，新交匯處的小巴總站雖未設有室內冷氣候車區及「人車分隔」安排，但小巴總站外配置了10組送風裝置，以令更多鮮風流入車站。站內亦設有洗手間，便利乘客和小巴司機使用。

啟用初期安排約40服務大使助乘客

韋最後稱，市建局、公共交通營運商及政府部門，將於4月1日深夜安排超過100名工作人員啟動遷站工程，務求新交匯處在4月2日清晨開始運作，頭班車可於5時30分準時開出。他又稱，局方在新交匯處啟用初期亦會安排約40名服務大使，駐守區內各處協助指示乘客前往新交匯處。

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