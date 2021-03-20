【本報訊】世界各國陸續展開接種疫苗計劃，多國包括歐盟等正商討建立「疫苗護照」計劃，讓接種疫苗後的國民恢復出境旅遊活動。創科局局長薛永恒月初表示，曾考慮推行疫苗護照，並以電子針卡配合實行針卡互通，惟現時仍須視乎疫情發展決定。有專家預料，政府或以「智方便」應用程式結合健康碼等系統作出入境證明，變相強制市民下載。

憂強制出境市民下載

現時不少國家已設立疫苗護照計劃，其中內地早前推出「國際旅行健康證明」，未來可用以出行旅遊，以提升疫苗接種率。根據本港疫苗接種計劃網頁顯示，電子針卡系統是讓市民下載疫苗接種紀錄，並在有需要時展示，例如進行強制檢測時供政府部門查核，但聲稱市民不一定要申請電子針卡，相關紀錄現時亦暫不會用作出入境用途。

不過，旅遊界立法會議員姚思榮日前表示，本港現時有條件探討疫苗護照，商經局局長邱騰華亦透露，港府正研究相關安排，或考慮以電子針卡作出入境免檢疫安排。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，政府或將智方便與健康碼等認證系統結合，市民須持有電子針卡才可獲取入境認證，「你一張爛紙太易偽造喇，一定係會透過電子渠道去做」。

民主派資訊科技界選委黃浩華質疑，智方便涉及私隱問題，通關後更有可能將用戶資料轉移給第三方，擔心政府強制出境的市民下載。他相信政策推出將遇上極大阻力，「我個人而言會對呢個做法有質疑囉」。