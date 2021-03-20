古物古蹟辦事處1996年委託4個團體對1950年後落成的建築進行全港性普查，相關普查報告顯示，4個團隊在選擇建築物時準則有不同，如部份團隊將整條村或整個島嶼亦列為一項建築，有團隊則將墓地及碑銘等亦列為歷史建築，但其他團隊則未見包括在內，更有團隊認為即使建築物於1950年後建成，若具歷史價值亦應列出。大部份團隊不約而同提及相關普查時間有限、人手不足，增加調查困難。

古蹟辦分別向本土研究社及傳媒提供的4份研究報告摘要及8,803幢建築物名單，以大埔、元朗及北區的歷史建築數目最多，分別有1,300至1,600間，有不少歷史建築的中西區則只有272間。

調查僅23個月未能深入調查

4份研究報告的格式完全不同，有人以中文撰寫，有人的報告中英夾雜，亦有報告手寫在原稿紙上。其中前港大建築系副教授許焯權團隊負責中西區、灣仔區、油尖旺區、深水埗區及九龍城區等共7區，及南丫島等3個島嶼的普查工作，記錄近2,000幢建築，但調查時間僅23個月，於1996年10月開始、1998年8月完結。他在報告中承認因時間有限及人手不足，未能進行深入調查，尤其在中西區和灣仔區調查時，曾以電郵及電話聯絡地區人士作訪問，在2個月內搜集到14幢建築物資料，但卻因時間所限未能繼續。其團隊亦有記錄建於1950年後的建築，認為只要具歷史價值亦應作記錄，此方式在其他團隊報告中未見提及。

由珠海學院中國文學系專任教授蕭國健帶領的團隊則負責元朗、屯門及北區的普查，他亦指調查時間太短，無法到各村進行詳細訪問。他除了將宗教建築、民舍及其他公共建築等納入名單，亦將墓地及碑銘亦包括在內，其他團隊則未有提及此類非建築物項目。

至於由香港史研究專家梁炳華帶領的團隊則負責沙田、大埔、荃灣、葵青及大嶼山，整理共2,210項建築，當中曾整個島嶼及村落亦列為一項建築，如梅窩及愉景灣等。

經費少難聘具條件人員

梁亦在報告中用大篇幅提及調查困難，如因經費不多，未能長期請全職員工，而早期聘請的全職及半職人員離職後，他認為薪酬有限及工作較艱辛而難吸引有條件人員；故改為在大學請兼任研究助理，但指他們質素參差，尤其在他們忙於考試和求職時，梁便成「無兵司令」；又指部份工作人員不太負責任、太情緒化或是大忙人，結果部份個案要重頭再做。他亦提到在村落調查時，因部份村長不合作又在村內認受性不高，與村民關係欠佳，難以請求他們協助調查。

古蹟辦稱，歷史建築普查將全港分為4個研究區進行，主要記錄建於1950年前的建築，研究團隊有歷史學者和建築師，其研究專長範圍各異，加上不同地區的文化和歷史建築各有特色，令報告重點和撰寫方法略有不同。

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