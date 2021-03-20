【本報訊】香港派對場地協會聯同多個派對房間經營者召開記者會，強烈要求政府容許party room行業復業。自言疫潮下要送外賣幫補家計的協會會長林漢然說，業界願意實行禁止派對房內飲食、積極呼籲員工定期檢測等措施換取復業，促請政府勿再以鴕鳥政策迴避訴求。

「睇唔到復業風險比食肆高」

逾百個派對房間經營者組成聯盟申訴，林漢然指出，全港估計有約500個派對房間場地，就業人數達5,000、6,000人，但疫潮下約兩三成派對房結業、多達五至六成派對房轉手。林2019年底持有五個場地，現時只餘下兩個，逾千呎的房間每月開支六萬元，當中租金已佔兩萬元，由上年第二季開始已耗用積蓄，須送外賣幫補家計。若疫潮無止境持續下去，他考慮今年第三季停業。

另一名苦主Ringo表示，名下派對房間要提早終止合約賠錢予業主，多名全職員工已解僱，因學歷不高，部份人只能轉做倉庫、外賣。他現時靠教音樂班賺取月入一萬多元，最壞打算會申請破產。

聯盟要求政府讓派對房間有序復業，業界願配合防疫措施，包括為客人量體溫、禁止體溫高於37.2℃客人入場，及要求顧客全程戴口罩等。林漢然認為若做足措施，「睇唔到復業風險比其他行業高，食肆都開得，點解我哋唔得？」聯盟成員稱，他們曾透過區議員寫信予特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、食衞局、商經局等，但全無回音，甚至被轉介至警務處，促請政府勿再實行鴕鳥政策。