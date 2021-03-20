【本報訊】「最弱颱風」浪卡去年10月襲港，長洲一名男子被揭在家中燒炭亡，當時掛三號風球，天文台亦預告將掛八號波，食環署接警方通知到場移走屍體，未料「執屍隊」以安全為由「唔見人」。死者胞姊被迫伴屍30小時看着亡弟遺體腐爛發臭，她致電多個部門求助後獲消防處酌情協助將遺體移送長洲醫院殮房，執屍隊最後在風球除下前到場。家屬一直未能釋懷，哭訴：「我細佬係去得好安詳，好靚，之後睇住佢發脹、滲血水」，狠批食環署嚴重失職，亦感激消防處仗義協助。

事件中喪命男子姓李（47歲），與胞姊住長洲大菜園路高山村。李姊稱對當日情景仍歷歷在目，直斥俗稱執屍隊的食環署屍體處理隊失職，如同在家屬傷口灑鹽，每當想起弟弟在面前腐爛感到「個心好痛、好難受」。

「細佬係去得好安詳，之後睇住佢發脹滲血水。」

去年10月12日傍晚6時許，李姊返家發現弟弟倒斃屋內，大驚報警。當時浪卡襲港，天文台發出三號風球僅一個多小時，警方到場懷疑其弟燒炭亡，遂通知食環署移走遺體，惟食環署人員遲遲未到。

當時天文台預告翌日清晨前改掛八號風球，李小姐再向警員查詢，警員指已催促食環署，至翌日凌晨5時八號風球生效，警員指負責處理遺體的食環署執屍隊因安全理由未能到場，會待三號風球後再處理其弟遺體。

最終八號風球維持14小時，其間李姊一直伴屍30小時幾乎兩晚無眠，她稱當時關上窗，看着胞弟遺體發脹滲出血水，自己無能為力。她心急如焚，先後向離島區議員梁國豪及長洲消防局求助，幾經交涉終獲消防特別酌情於翌日深夜11時許將屍體送往長洲醫院殮房暫放。至14日凌晨1時，距離天文台取消所有風球前一個多小時，執屍隊才到達長洲。

梁國豪稱，事件中警方、長洲醫院及消防局一直很幫助家屬，但姍姍來遲的食環署難辭其咎，「我唔理解由未掛八號風球接柯打，到過埋八號風球，都要五個鐘先嚟到長洲，好明顯有職員疏忽。」批評食環署欠同理心，令家屬承受巨大心理陰影。

食環署稱因當日屍體處理隊較早前已接警方通知到大澳碼頭移走一具屍體，遂決定其後處理長洲個案。惟完成大澳個案後，天文台預告短時間內掛八號風球，考慮到隊員搬運屍體的海上安全及當時海面情況，決定先處理其他屍體移送個案。署方稱會繼續監察人手安排，確保迅速把屍體移走，避免類似情況發生。