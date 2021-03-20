【本報訊】港府上周五錄得12宗疫苗接種者送院個案，其中一名57歲女子在荃景圍體育館社區疫苗接種中心注射復必泰疫苗後，出現高血壓，送往仁濟醫院，情況嚴重，經治療後留院觀察。

上周五12接種者入院

上周五12宗送院個案中，復必泰疫苗接種者佔八宗，科興四宗。在界限街體育館社區疫苗接種中心，一名27歲男子接種復必泰後感暈眩、額頭瘀傷及失去知覺，送往廣華醫院，經治療後，病人不遵從醫生勸告自行出院。

疫苗接種計劃自上月底展開，截至昨晚8時，累計約330,600人已接種第一劑疫苗，其中約224,600人接種科興疫苗，約106,000人接種復必泰疫苗。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《政經星期六》節目上表示，本港出現首宗接種BioNTech復必泰疫苗後死亡個案，死者本身有心血管疾病，死因未必與疫苗有直接關係。而多國共接種了過億劑核酸疫苗，都無報告顯示疫苗會增加心血管病風險。

他又引述醫管局2019年公佈數據指出，本港65歲以上人士每日有14人死於心血管病，七人死於急性中風，若有「三高」問題，自然死亡風險一直存在，接種疫苗不會減低死亡風險，要發生的始終會發生。

許樹昌呼籲公眾若已接種第一劑疫苗，不應因擔心副作用而不打第二劑，以復必泰為例，第三期臨床數據清楚指出，打一針後七天左右，保護率有82%，一星期後跌至52%；需要接種第二針，七天後保護率才上升95%，故只打一針便會前功盡廢。