歐洲藥品管理局評估阿斯利康武漢肺炎疫苗「安全有效」後，多國恢復接種工作，為釋除公眾對接種後有血栓風險的疑慮，多位領袖傾力推銷，法國總理卡斯泰和英國首相約翰遜率先上陣接種，德國總理默克爾和意大利總理德拉吉亦保證一輪到自己就會接種阿斯利康疫苗。

默克爾明言會接種

去年染疫「險死還生」的約翰遜，前日重回住過一周的倫敦醫院打第一針疫苗。他其後說：「我甚麼感覺也沒有。很好，很快。」56歲的他大力呼籲民眾「接到通知可以打就請去打針，這對你們自己和家人以至每個人都是最好的，我極力推薦」。英國政府昨公佈已有一半成年人口接種至少一劑疫苗，形容是「重大成就」。

而在幾小時前的法國，55歲的總理卡斯泰亦在電視直播下打了第一針阿斯利康疫苗，推銷說「沒有任何不適」。不過法國收窄了接種阿斯利康的年齡組別，只建議55歲以上人士使用。

66歲的德國總理默克爾前日亦明確表示，一輪到自己的組別接種，「我會打阿斯利康疫苗」。而意大利總理德拉吉已73歲，在意大利屬優先打針組別，他前日稱「還未預約，但我會接種阿斯利康」，並披露兒子在英國接種了該款疫苗。

世衞組織前日亦再度給阿斯利康疫苗背書，指疫苗安全專家未發現接種令血栓情況增加。

路透社/法新社