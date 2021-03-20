意大利餐飲集團Capo Group Ltd本月13日在facebook專頁表示，因應近日疫情爆發，決定只准顧客使用「安心出行」登記入座旗下餐廳，指可減輕餐廳焦慮，這亦是唯一可令他們安睡的做法。帖文指以往叫食客登記時，不少食客填假名假電話或字體潦草，令他們無法閱讀等，甚至報稱「住在迪士尼樂園的米奇老鼠」。集團稱對上述寫法反感，「很抱歉，我們受夠了」，並指如不使用「安心出行」，將被拒絕進入。

另翻查集團的Facebook專頁，早於本月9日已表明只接受預約入座，不設walk-in，故有網民質疑即使不填「安心出行」，餐廳亦有途徑能找到食客。

帖文指，集團接獲兩名光顧過上環Pinco Pallino時使用安心出行的食客通知，可能有患者到訪過，令他們承受巨大壓力，並即時關閉餐廳、預訂消毒清潔及叫員工去檢測。

集團指「安心出行」大大減低他們的焦慮，以往叫食客登記時，不少食客以「無電話」、「無數據」、「電話壞了」為由拒絕，但填表又有假名、假電話、手寫太潦草令他們無法閱讀等，甚至報稱「住在迪士尼樂園的米奇老鼠」。他們補充「Well，很抱歉，我們受夠了（Well sorry we’ve really had enough ）」，稱對上述寫法反感，並指如不使用「安心出行」，將被拒絕進入。根據現時手寫登記做法，填表登記只需填寫姓名、電話、進入日期及時間，未如餐廳所言需填報居住地點。

然而，翻查集團的Facebook專頁，早於本月9日已表明只接受電話、電郵及訊息預約，不允許walk-in，故有網民質疑即使不填安心出行，餐廳亦有途徑能找到食客。

千人「派嬲」：很好我知道不用去了，拜拜！

帖文於上周發出後即引來大量網民派嬲，截至周六晚11時半，逾1,800個回應中逾1,100人都派「嬲嬲」，有網民稱「非常歡迎你們的決定，讓我更易選擇其他餐廳」、「不用客氣，會遠離貴餐廳，使用『安心出行』的市民是最高感染風險群組」、「0 顧客可以為你們的員工和餐廳提供最好的保護」、「抱歉在中環工作咁耐都未留意到你們的餐廳，很好我知道不用去了，拜拜」，亦有網民叫集團離開香港，專注去中國做生意。支持者則讚餐廳負責任，做法「可以趕走那些不使用安心出行的低質、低智商顧客。」

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