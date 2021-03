意大利餐飲集團Capo Group Ltd本月13日在facebook專頁表示,因應近日疫情爆發,決定只准顧客使用「安心出行」登記入座旗下餐廳,指可減輕餐廳焦慮,這亦是唯一可令他們安睡的做法。帖文指以往叫食客登記時,不少食客填假名假電話或字體潦草,令他們無法閱讀等,甚至報稱「住在迪士尼樂園的米奇老鼠」。集團稱對上述寫法反感,「很抱歉,我們受夠了」,並指如不使用「安心出行」,將被拒絕進入。

另翻查集團的Facebook專頁,早於本月9日已表明只接受預約入座,不設walk-in,故有網民質疑即使不填「安心出行」,餐廳亦有途徑能找到食客。

帖文指,集團接獲兩名光顧過上環Pinco Pallino時使用安心出行的食客通知,可能有患者到訪過,令他們承受巨大壓力,並即時關閉餐廳、預訂消毒清潔及叫員工去檢測。

集團指「安心出行」大大減低他們的焦慮,以往叫食客登記時,不少食客以「無電話」、「無數據」、「電話壞了」為由拒絕,但填表又有假名、假電話、手寫太潦草令他們無法閱讀等,甚至報稱「住在迪士尼樂園的米奇老鼠」。他們補充「Well,很抱歉,我們受夠了(Well sorry we’ve really had enough )」,稱對上述寫法反感,並指如不使用「安心出行」,將被拒絕進入。根據現時手寫登記做法,填表登記只需填寫姓名、電話、進入日期及時間,未如餐廳所言需填報居住地點。

然而,翻查集團的Facebook專頁,早於本月9日已表明只接受電話、電郵及訊息預約,不允許walk-in,故有網民質疑即使不填安心出行,餐廳亦有途徑能找到食客。

千人「派嬲」:很好我知道不用去了,拜拜!

帖文於上周發出後即引來大量網民派嬲,截至周六晚11時半,逾1,800個回應中逾1,100人都派「嬲嬲」,有網民稱「非常歡迎你們的決定,讓我更易選擇其他餐廳」、「不用客氣,會遠離貴餐廳,使用『安心出行』的市民是最高感染風險群組」、「0 顧客可以為你們的員工和餐廳提供最好的保護」、「抱歉在中環工作咁耐都未留意到你們的餐廳,很好我知道不用去了,拜拜」,亦有網民叫集團離開香港,專注去中國做生意。支持者則讚餐廳負責任,做法「可以趕走那些不使用安心出行的低質、低智商顧客。」

