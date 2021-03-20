䃟頭村雖然是個只剩百人常住的古村，但《蘋果》查冊發現，村內土地原來早就有外來財團「插旗」，其中香港置地早在1985年於䃟頭大手購入96個地段，等待政府發展大嶼山；2002年亦有何鴻燊家族成員加入收購。按規劃署擬定的分區計劃大綱圖，部份財團囤積的地段落入可建丁屋的「鄉村式發展」，本土研究社質疑政府做法，「咁係咪間接配合套丁行為？」

北大嶼發展引地產商囤地 惟計劃告吹後荒廢至今

80年代初期，港英政府進行《北大嶼山發展研究》（North Lantau Development Investigation）研究，打算發展北大嶼山興建新市鎮，吸引不少地產商提早佈局，購入北大嶼村落土地。不過發展計劃因北大嶼山的珍貴生態價值而告吹，原有新市鎮規劃範圍亦被改劃作保育區，不少土地一直荒廢至今。

記者查冊發現，香港置地早年就曾在䃟頭村收地，透過Corona Land Company Limited於1985年大手購入村內96個地段，希望趕在政府發展大嶼山前提早「插旗」；Corona Land一直由香港置地（信託）有限公司持股至今。

至2002年，䃟頭村再有超過40個地段被譚伊麗和麥家興以個人名義共同購入。資料顯示，麥家興是已故賭王何鴻燊的外甥、「十姑娘」何婉琪的兒子，早年曾在上海經營地產業務，他因喉癌在2017年9月病逝，業權現由遺孀繼承。

部份丁地由財團持有 村長：規劃署做法「離譜」

根據規劃署向城規會提交的《沙螺灣及䃟頭分區計劃大綱草圖》擬稿，䃟頭劃作鄉村式發展而又可建屋土地有約1.08公頃，可建丁屋43幢。以村內一幅面積最大、而又未建屋的鄉村式發展土地為例，有約四分一土地都由上述財團擁有，面積約7,000呎，當中以譚伊麗等人佔得較多，置地「插旗」的96塊地中僅得2塊地「插中」，其餘均落在不能發展的綠化地帶或農地範圍。

丁地有限，村長謝擎天直斥規劃署的做法「離譜」，稱評估後鄉村式發展實際僅可建丁屋約30幢，而當中近三成地段屬發展商持有，變相令村民須向發展商買地才可申請興建丁屋，「而家政府做嘅嘢只會令大家誤會加深。」

本土研究社：規劃署似暗中支持套丁

本土研究社成員陳劍青帝對於規劃署把發展商持有土地劃入鄉村式發展做法感到「莫名其妙」，又指有關做法早有前科，「好似暗中支持違反丁屋政策嘅套丁」。他質疑規劃署有否向地政總署了解土地實質情況，「嗰個地方已經係由發展商持有，係咪仍然劃嗰個地方做丁地呢？咁係咪間接配合套丁行為？」

記者 丘庭亮

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