北京出手「閹割」香港選舉，雖然被國際社會批評屬倒退，但選舉辦法改變毫無懸念必會實行，而親北京陣營仍繼續吹奏，本月初成立的「撐全國人大決定 完善選舉制度」連線今日宣佈，至今收集得逾238萬人簽名支持人大決定，改變選舉制度。

建制派近日在全港各區擺街站，連線今日舉行記招宣佈，一連11日發動1,320個團體、5,360名義工在全港設多個街站接受市民簽名，線上和線下簽名大行動分別獲得逾1,173,863人和1,211,869人簽名支持，合計2,385,732個簽名，稱結果反映香港市民普遍支持全國人大決定。

身兼全國人大常委會委員的「連線」總召集人、民建聯譚耀宗表示，這次簽名行動成為廣大市民表達心聲的平台，不分年齡、職業的市民踴躍參與，表達支持完善選舉制度的意願，從中可感受到大多數香港市民熱切期盼通過完善選舉制度、落實愛國者治港，提升政府施政效能的正能量。

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