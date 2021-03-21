自第四波疫情爆發，酒吧業已被勒令停業逾3個月，至今復業無期。業界要求政府在復活節旺季前重開酒吧，否則估計有過半持牌酒吧結業，同時要求政府向業界發放資助，並以停業時間、場所規模及租金等計算資助額。

食衞局局長陳肇始早前表明，若疫苗接種率不理想，不排除收緊社交距離措施，甚至關閉部份處所，變相將疫苗接種與處所營業掛鈎。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁斥疫苗接種率低，政府責無旁貸，更炮轟政府多番以酒吧業生計勒索，以復業要求行業配合種種假「自願」措施。

梁怒斥，「係真真正正感覺到被勒索，同埋你綑綁咗兩樣根本上係唔關事嘅嘢」。他批評政府只限制部份場所，卻放寬其他場所營業，認為政府不能以疫苗接種率去衡量是否容許酒吧復業，「你應該係衡量我哋本身酒吧業裏面有無守規矩，（酒吧）自己啲抗疫嘅措施做得幾足，其實依家你邊間（酒吧）有事，你咪停邊度囉，邊座大廈有事，你都封一座大廈啦」。

「點解次次打完之後出咗事，先至有人出嚟講嘢？」

酒吧業界內亦有聲音擔憂，政府會否以接種疫苗，作為容許酒吧等場所復業的條件。梁指，業界普遍認同接種疫苗為大趨勢，但大部份人仍抱觀望態度，希望待有更多臨床數據再接種疫苗：「的而且確，政府（喺疫苗上）畀到巿民嘅信心係唔高。即係面癱嗰樣嘢，隻藥未打之前一早已經有列晒出嚟，有咩事有咩事，點解你係要次次打完之後出咗事，先至有人出嚟講嘢，即係唔可以令巿民安心多啲呢？依個責任唔係我哋到㗎。」

香港調酒師工會主席侯翠珊，更以「今日酒吧，明日香港」，形容酒吧業的情況及社會的未來。她指，政府經常以給予酒吧頁假希望的形式，促使行業妥協，但可以配合後又會「反口」，最後一無所得。她坦言，酒吧業界的處境是「次次勒索完都係撕票」、「最後得個桔」，批評政府行事的風格相當值得社會大眾警惕。

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